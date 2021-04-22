Дружина посла Бельгії вдарила продавчиню у Сеулі (відео)

Її запідозрили у крадіжці одягу

Послу Бельгії у Південній Кореї Пітеру Лескуйеру довелося вибачатися за «неприйнятну» реакцію своєї дружини Сян Сюецю на конфлікт з працівниками магазину в Сеулі. Сюецю вдарила співробітницю магазину, повідомляє BBC.

На відео з камер відеоспостереження видно, як дружина посла дає ляпаса продавцю. Персонал хотів перевірити, чи був одяг, в якому вона залишала магазин, її власним, оскільки вони запідозрили, що жінка могла щось вкрасти.

Посольство Бельгії у Сеулі повідомило, що 63-річна Сюецю нині перебуває у лікарні після інсульту. У заяві йдеться, що вона буде співпрацювати з поліцією у розслідуванні інциденту, як тільки зможе.