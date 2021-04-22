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    Дружина посла Бельгії вдарила продавчиню у Сеулі (відео)

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    63-річна Сюецю нині знаходиться у лікарні після інсульту - Дружина посла Бельгії вдарила продавчиню у Сеулі (відео)
    63-річна Сюецю нині знаходиться у лікарні після інсульту
    Фото bbc.com

    Її запідозрили у крадіжці одягу

    Послу Бельгії у Південній Кореї Пітеру Лескуйеру довелося вибачатися за «неприйнятну» реакцію своєї дружини Сян Сюецю на конфлікт з працівниками магазину в Сеулі. Сюецю вдарила співробітницю магазину, повідомляє BBC.

    На відео з камер відеоспостереження видно, як дружина посла дає ляпаса продавцю. Персонал хотів перевірити, чи був одяг, в якому вона залишала магазин, її власним, оскільки вони запідозрили, що жінка могла щось вкрасти.

    Посольство Бельгії у Сеулі повідомило, що 63-річна Сюецю нині перебуває у лікарні після інсульту. У заяві йдеться, що вона буде співпрацювати з поліцією у розслідуванні інциденту, як тільки зможе.

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    Теги: Бельгія напад посольство скандал жінка дружина магазин
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