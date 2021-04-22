У Маріуполі чоловік із сокирою розніс супермаркет (відео)

Чоловіка обурило, що хтось у супермаркеті вдарив його дружину через відмову одягнути захисну маску

У Маріуполі чоловік увірвався з сокирою в супермаркет АТБ і потрощив усе довкола. Напад стався близько 15:00 22 квітня, пише місцеве видання 0629.com.ua.

Відповідне відео з'явилося в соцмережах. За інформацією ЗМІ, чоловіка обурило, що хтось у супермаркеті вдарив його дружину через відмову одягнути захисну маску. Він розгромив сокирою всі каси та прилавки. Присутні в магазині люди розбіглися.

У поліції повідомили, що особу чоловіка встановлено. На місці події працюють правоохоронці.

Тим часом, у київському метро бабуся сиділа у вагоні і тримала іконку перед собою у тому місці, де повинна була бути маска. А сам же медичний захист старенька спустила на підборіддя. Знімок незвичної пасажирки зробив та опублікував на своїй сторінці у Facebook київський юрист Клим Братківський.

Раніше в Харківській області затримали двох зловмисників за напад на чоловіка. Нападники побили потерпілого, а потім один зі зловмисників кілька разів вистрілив у нього з травматичного пістолета.