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    У Маріуполі чоловік із сокирою розніс супермаркет (відео)

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    У поліції повідомили, що особу чоловіка встановлено - У Маріуполі чоловік із сокирою розніс супермаркет (відео)
    У поліції повідомили, що особу чоловіка встановлено
    Фото: скріншот Мариупольские новости

    Чоловіка обурило, що хтось у супермаркеті вдарив його дружину через відмову одягнути захисну маску

    У Маріуполі чоловік увірвався з сокирою в супермаркет АТБ і потрощив усе довкола. Напад стався близько 15:00 22 квітня, пише місцеве видання 0629.com.ua.

    Відповідне відео з'явилося в соцмережах. За інформацією ЗМІ, чоловіка обурило, що хтось у супермаркеті вдарив його дружину через відмову одягнути захисну маску. Він розгромив сокирою всі каси та прилавки. Присутні в магазині люди розбіглися.

    У поліції повідомили, що особу чоловіка встановлено. На місці події працюють правоохоронці.

    Тим часом, у київському метро бабуся сиділа у вагоні і тримала іконку перед собою у тому місці, де повинна була бути маска. А сам же медичний захист старенька спустила на підборіддя. Знімок незвичної пасажирки зробив та опублікував на своїй сторінці у Facebook київський юрист Клим Братківський.

    Раніше в Харківській області затримали двох зловмисників за напад на чоловіка. Нападники побили потерпілого, а потім один зі зловмисників кілька разів вистрілив у нього з травматичного пістолета.

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    Теги: напад чоловік АТБ новости
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