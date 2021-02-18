Погроза вбивством Шабуніну: суд визнав бездіяльність Офісу генпрокурора

«Офіс Венедіктової місяць саботує моє клопотання, а час йде, жодних результатів у поліції і прокуратури, схоже, немає», заявив Шабунін

Віталій Шабунін ще у січні подав до Офісу генпрокурора клопотання, проте відповіді не отримав

Святошинський районний суд міста Києва визнав бездіяльність Офісу генерального прокурора України у справі про погрозу вбивством Віталію Шабуніну, його матері та батькам його дружини, яким під двері підклали вибухові пристрої.

Про це повідомляє преслужба Центру протидії корупції (ЦПК).

«Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін 12 січня подав до Офісу генерального прокурора клопотання про об’єднання справ про погрозу вбивством його матері і батькам його дружини», – повідомили в ЦПК.

Згідно з ухвалою Святошинського райсуду Києва від 9 лютого, в Офісі генпрокурора отримали клопотання 16 січня, однак станом на 29 січня не повідомили про результат його розгляду. Натомість на розгляд такого клопотання законодавство передбачає три дні.

«Офіс Венедіктової місяць саботує моє клопотання, а час йде, жодних результатів у поліції і прокуратури, схоже, немає. А зважаючи на те, як Офіс генерального прокурора виконує свої обов’язки, сподіватися на реальне розслідування не доводиться. Але тепер Венедіктова зобов’язана вирішити питання з об’єднанням справ, бо невиконання судового рішення – це кримінальна відповідальність», – прокоментував Шабунін.

Представники Офісу генпрокурора в суд не з'явилися. Ухвала суду не підлягає оскарженню.

У ЦПК також зауважили, що поліція Києва протягом чотирьох тижнів відмовляється визнати Шабуніна потерпілим у справі з гранатами, так само як і матір його дружини, під двері якої підклали гранати. Таку бездіяльність Шабунін оскаржував у суді, проте правоохоронці двічі відмовилися надіслати до суду відповідні документи. Поліція Рівного потерпілим його визнала.

Раніше МВС порушило справу через вибухівку біля квартири родичів активіста Шабуніна.

Як повідомляв «Главком», зранку 31 грудня 2020 року на лінію «102» надійшло повідомлення від громадянина, про те що біля дверей квартири по вул. Якуба Колоса, яку він орендує, розміщено пакунок з двома предметами, зовні схожими на гранати.

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, виявили скріплені скотчем корпуси гранат Ф-1 без запалів. Вказані предмети будуть направлені на експертизу. Попередньо подія кваліфікована за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) ККУ.

У ході слідства було з’ясовано, що орендована квартира належить батькам дружини громадського діяча в сфері боротьби з корупцією.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Також повідомлялося, що біля квартири матері Шабуніна у Рівному виявили вибухівку.