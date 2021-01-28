Генпрокурорка Венедіктова засудила «Українську правду» та організацію Шабуніна

Венедіктова стягує компенсацію за моральну шкоду з журналістів та антикорупційної організації, які написали про неї статтю

Печерський районний суд Києва частково задовольнив позов генпрокурора України Ірини Венедіктової до «Української правди», її редактора-засновника Олени Притули, а також громадської організації «Центр протидії корупції» у справі про захист честі, гідністі та ділової репутації і спростування недостовірної інформації

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вступну та резолютивну частину рішення від 20 січня.

На початку березня 2020 року Венедіктова, яка тоді тимчасово виконувала обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР), пішла до суду після появи статті «Спрут Авакова: Як «тимчасовий міністр» нарощує свій вплив у силовому блоці» в інтернет-виданні «Української правди» за авторством громадської організації «Центр протидії корупції». Вона забажала спростувань у частині згадки про себе та свого чоловіка Дениса Колесника, співробітника департаменту кіберполіції Нацполіції.

Суддя Сергій Вовк дослухався до позивачки і поставив визнати недостовірною і такою, що порушує право на честь, гідність, ділову репутацію Венедіктової інформацію, яка містить фактичні твердження: «Співробітник ДБР розповідає УП, що Колесник навіть впливає на кадрову політику відомства. Так, завдяки йому був призначений на посаду радника Венедіктової скандальний Руслан Бірюков, який тривалий час працював у Національній поліції та входив до складу конкурсної комісії у ДБР в 2018 році»; «Він (Руслан Бірюков - «Главком») її часто супроводжує і на зустрічах виглядає впевненіше за фактичного керівника ДБР… Навіть проводить співбесіди з потенційними співробітниками».

Крім цього, суд розпорядився стягнути з трьох відповідачів по 5 тис. грн з кожного компенсації за завдану моральну шкоду колишній очільниці ДБР.

Ще відповідачі заплатять 8576,73 грн судових витрат на користь Венедіктової.

Суддя зазначив, що повний текст рішення буде виготовлено протягом десяти днів, а оскаржити його можна буде протягом 30 днів до Київського апеляційного суду.

Треба зауважити, що під час розгляду цивільної справи голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін заявив відвід головуючому судді Сергію Вовку. Він пояснив, що його організація розміщувала публікації в мережі «Фейсбук», які містить негативну оцінку здійснення правосуддя суддею Вовком. На думку Шабуніна, ці публікації можуть створювати негативне та упереджене ставлення судді до «Центру протидії корупції».

Натомість інший суддя Печерського райсуду Олексій Соколов, який розглядав відвід судді Вовку, вирішив відмовити у задоволенні заяви Шабуніна, оскільки той не навів обставин, які б безпосередньо свідчили про упередженість чи необ`єктивність головуючого у справі.

Суддя Сергій Вовк, зокрема, відомий тим, що у 2012 році виніс вирок колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку.

Також цей суддя у серпні 2020 року зобов’язав генерального прокурора Ірину Венедіктову забрати в Національного антикорупційного бюро справу за підозрою голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка, його заступника Євгенія Аблова та інших суддів ОАСКу, а також голови Державної судової адміністрації.