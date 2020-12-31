Гранати виявлені ще біля однієї квартири родичів Шабуніна

Поліція запропонує Шабуніну охорону

Сьогодні, 31 грудня, близько 11 години у поліцію надійшло повідомлення про те, що у Святошинському районі міста Києва в багатоповерховому житловому будинку на третьому поверсі біля вхідних дверей квартири, яка здається в оренду, виявлено дві скріплені скотчем гранати Ф-1. Власницею помешкання є матір дружини голови правління та співзасновника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

На місце події виїхали вибухотехніки, рятувальники та слідчо-оперативна група. Проводиться ретельний огляд місця події, поліцейські встановлюють можливих свідків та переглядають камери відеонагляду, які могли зафіксувати осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Після огляду цій події буде надана правова кваліфікація.

Зважаючи на ці події, Віталієві Шабуніну буде запропоновано заходи безпеки. У випадку згоди – їх забезпечуватимуть поліцейські Києва.

Раніше стало відомо про виявлення гранат біля квартири в будинку на вул. Якуба Коласа, 23А у Святошинському районі Києва (масив Микільська Борщагівка).

Нагадаємо, 30 грудня біля дверей квартири матері голови правління та співзасновника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна у Рівному було виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом виявлення гранати біля квартири матері Шабуніна.