  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гранати виявлені ще біля однієї квартири родичів Шабуніна

    • Розсилка
    Гранати, виявлені біля квартири матері Шабуніна у Рівному - Гранати виявлені ще біля однієї квартири родичів Шабуніна
    Гранати, виявлені біля квартири матері Шабуніна у Рівному
    Фото: Офіс генпрокурора

    Поліція запропонує Шабуніну охорону

    Сьогодні, 31 грудня, близько 11 години у поліцію надійшло повідомлення про те, що у Святошинському районі міста Києва в багатоповерховому житловому будинку на третьому поверсі біля вхідних дверей квартири, яка здається в оренду, виявлено дві скріплені скотчем гранати Ф-1. Власницею помешкання є матір дружини голови правління та співзасновника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

    На місце події виїхали вибухотехніки, рятувальники та слідчо-оперативна група. Проводиться ретельний огляд місця події, поліцейські встановлюють можливих свідків та переглядають камери відеонагляду, які могли зафіксувати осіб, причетних до скоєння цього злочину.

    Після огляду цій події буде надана правова кваліфікація.

    Зважаючи на ці події, Віталієві Шабуніну буде запропоновано заходи безпеки. У випадку згоди – їх забезпечуватимуть поліцейські Києва.

    Раніше стало відомо про виявлення гранат біля квартири в будинку на вул. Якуба Коласа, 23А у Святошинському районі Києва (масив Микільська Борщагівка).

    Нагадаємо, 30 грудня біля дверей квартири матері голови правління та співзасновника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна у Рівному було виявлено саморобний вибуховий пристрій.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом виявлення гранати біля квартири матері Шабуніна.

    Теги: Національна поліція України Київ граната замінування Віталій Шабунін будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies