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    Думки вголос

    Під житлом рідних Шабуніна знайшли гранати: він критикує Зеленського, Авакова і Венедіктову

    • Віктор Чумак

      Ексзаступник генпрокурора

    • Розсилка
    Під житлом рідних Шабуніна знайшли гранати: він критикує Зеленського, Авакова і Венедіктову
    Фото: УП

    Шабунін не воює з наркоділерами чи сутенерами, він не ділить ні з ким нафтовий або газовий бізнеси, він навіть забудовників не чіпає…

    Я сподіваюсь це останній день цього високосного року.

    Хай він скоріше закінчиться і забере з собою все те погане, що в ньому сталося.

    Але він настільки падлючий, що навіть у останній день приніс не приємні новини.

    В нас ще троє члені сім’ї «короновані». Один точно, двоє під підозрою, з вираженою симптоматикою.

    Досвід вже є, тому лякає вже не так сильно, але все одно неприємно.

    Добре що є  «старий новий рік» і може тоді вдасться зібрати всіх разом за столом. Переживемо.

    Гірше з країною.

    Те, що сьогодні зробили з мамою Vitaliy Shabunin, вже не вкладається в жодні рамки.

    Він не воює з наркоділерами чи сутенерами, він не ділить ні з ким нафтовий або газовий бізнеси, він навіть забудовників не чіпає…

    Він критикує трьох людей: Володимир Зеленський, Ирина Венедиктова, Арсен Аваков.

    Я думаю в їх інтересах дуже швидко знайти хто і чому це зробив.

    Інакше ми буде будемо думати, що це вони зацікавлені.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Арсен Аваков корупція в Україні Володимир Зеленський Віталій Шабунін Ірина Венедіктова
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