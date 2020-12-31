Під житлом рідних Шабуніна знайшли гранати: він критикує Зеленського, Авакова і Венедіктову

Шабунін не воює з наркоділерами чи сутенерами, він не ділить ні з ким нафтовий або газовий бізнеси, він навіть забудовників не чіпає…

Я сподіваюсь це останній день цього високосного року.

Хай він скоріше закінчиться і забере з собою все те погане, що в ньому сталося.

Але він настільки падлючий, що навіть у останній день приніс не приємні новини.

В нас ще троє члені сім’ї «короновані». Один точно, двоє під підозрою, з вираженою симптоматикою.

Досвід вже є, тому лякає вже не так сильно, але все одно неприємно.

Добре що є «старий новий рік» і може тоді вдасться зібрати всіх разом за столом. Переживемо.

Гірше з країною.

Те, що сьогодні зробили з мамою Vitaliy Shabunin, вже не вкладається в жодні рамки.

Він не воює з наркоділерами чи сутенерами, він не ділить ні з ким нафтовий або газовий бізнеси, він навіть забудовників не чіпає…

Він критикує трьох людей: Володимир Зеленський, Ирина Венедиктова, Арсен Аваков.

Я думаю в їх інтересах дуже швидко знайти хто і чому це зробив.

Інакше ми буде будемо думати, що це вони зацікавлені.

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