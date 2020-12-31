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    МВС порушило справу через вибухівку біля квартири родичів активіста Шабуніна

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    Вибухівка під дверима родичів активіста Віталія Шабуніна - МВС порушило справу через вибухівку біля квартири родичів активіста Шабуніна
    Вибухівка під дверима родичів активіста Віталія Шабуніна
    Фото: Національна поліція

    Причетні до підкладання вибухівки під двері квартири наразі не встановлені

    Поліція порушила кримінальну справу за фактом підкладення родичам голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна під двері вибухівки. Про це ідеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

    «Слідчі Святошинського управління поліції головного управління Нацполіції у Києві здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири, що належить члену сім’ї громадського діяча», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомляв «Главком», зранку 31 грудня 2020 року на лінію «102» надійшло повідомлення від громадянина, про те що біля дверей квартири по вул. Якуба Колоса, яку він орендує, розміщено пакунок з двома предметами, зовні схожими на гранати.

    Правоохоронці, які прибули на місце виклику, виявили скріплені скотчем корпуси гранат Ф-1 без запалів. Вказані предмети будуть направлені на експертизу. Попередньо подія кваліфікована за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) ККУ.

    У ході слідства було з’ясовано, що орендована квартира належить батькам дружини громадського діяча в сфері боротьби з корупцією.

    Наразі слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення вказаного правопорушення.

    Раніше повідомлялося, що біля квартири матері Шабуніна у Рівному виявили вибухівку

    Теги: Національна поліція України Київ вибухівка Віталій Шабунін
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