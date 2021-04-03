Поліцейські Буковини затримали двох пенсіонерів-педофілів за розбещення неповнолітніх

У власника квартири поліцейські провели санкціонований обшук та вилучили низку речових доказів

Жертвами хтивих чоловіків стали дівчата з неблагополучних сімей

Розбещував неповнолітніх, створив у власній квартирі місце розпусти та розповсюджував дитячу порнографію. Такі злочини інкримінують 74-річному чернівчанину, повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Чоловік вступав у статеві зносини з особами, що не досягли 16-річного віку. Окрім цього, зловмисник надавав 66-річному знайомому кімнату, де той розбещував дівчат і знімав це на камеру. Фото- і відеоконтент з дитячою порнографією він поширював у мережі Інтернеті через закриту групу.

Співробітники поліції з’ясували, що жертвами педофілів стали дівчата з неблагополучних сімей. Чоловіки схиляли їх до розпусти, заохочуючи грошима та шантажуючи.

Наразі слідство встановило 4 дівчат, віком від 11 до 14 років, які постраждали від дій зловмисників. Правоохоронці здійснюють заходи для встановлення всіх інших потерпілих.

У власника квартири поліцейські провели санкціонований обшук та вилучили низку речових доказів: мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фото- і відеоматеріали порнографічного характеру, чорнові записи стосунків із жертвами, яких зловмисники схилили до статевих зносин. Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 155 (Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку), частини 4 статті 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і частини 2 статті 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України.

Поліцейські затримали чоловіків у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі поліції вирішують питання повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Раніше столичні слідчі встановили причетність 41-річного киянина, підозрюваного у розбещенні 10-річної дівчинки, до вчинення понад 40 злочинів сексуального характеру відносно неповнолітніх.

Також в Україні протягом січня-травня 2020 року обліковано 100 кримінальних проваджень щодо розбещення неповнолітніх