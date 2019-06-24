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    Під Херсоном випускники з батьками влаштували масове побоїще

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    Під Херсоном випускники з батьками влаштували масове побоїще

    В результаті бійки 17-річному випускнику і його батькові було надано медичну допомогу

    Під Херсоном під час випускного сталася масова бійка за участю випускників та їх батьків, в результаті чого двоє людей отримали серйозні травми.

    Про це повідомляє facenews.

    Так, компанія випускників та їх батьків гуляла з другої години дня до другої ночі, відповідно випиваючи спиртні напої.

    У якийсь момент двоє захмелілих випускників з невідомих причин зчепилися з двома іншими, не менш «веселими» відвідувачами.

    Незабаром кількість захисників збільшилася за рахунок друзів з одного боку і батьків випускників – з іншого. У підсумку, бійка переросла в масову.

    В результаті бійки двох з них – 17-річному випускнику і його батькові було надано медичну допомогу. Дорослий чоловік отримав синці та забоями, а його син отримав перелом носа і йому розбили голову. 

    чоловік
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