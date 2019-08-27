На Рівненщині чоловік із гранатою і коктейлем Молотова атакував кафе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Власник кафе, авто та частини будинку розповів, що мав словесний конфлікт зі знайомим рівнянином

У Рівненській області через конфлікт із підприємцем 38-річний чоловік підпалив його вантажівку та кинув гранату в його кафе-магазин.

Як повідомили у Нацполіції Рівненщини, інцидент стався у селі Нова Любомирка Рівненського району.

Зловмисник кинув запальну суміш на тент вантажного автомобіля, внаслідок чого той загорівся. Сусід власника авто з вікна свого помешкання побачив вогонь і з водою вибіг на вулицю. Коли ж прибіг до палаючого авто, помітив чоловіка за парканом, який ще й кинув гранату у приміщення кафе-магазину на першому поверсі будинку.

Унаслідок вибуху торговий заклад зазнав чималих пошкоджень та руйнувань. Власник кафе, авто та частини будинку розповів, що мав словесний конфлікт зі знайомим рівнянином.

«Поліцейські встановили особу зловмисника та розшукали його за місцем проживання. На причетність 38-річного жителя Рівного до злочину вказують докази, що поліцейські вилучили із місця події. Крім того, сусід потерпілого теж підтвердив, що саме його бачив поблизу господарства», — повідомили у поліції.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Слідчі підготували клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За інформацією поліції, зловмисник вже потрапляв у поле зору правоохоронців за нанесення тілесних ушкоджень.