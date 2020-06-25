В Україні з початку року вже обліковано сотню проваджень щодо розбещення неповнолітніх



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Минулого року було обліковано 250 проваджень, всього зареєстровано – 375

Всього було зареєстровано 131 провадження, із них 31 провадження було закрито та 28 направлено до суду.

В Україні протягом січня-травня 2020 року обліковано 100 кримінальних проваджень щодо розбещення неповнолітніх. Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Так, протягом січня-травня 2020 року обліковано 100 проваджень за статтею 156 Кримінального кодексу України (Розбещення неповнолітніх). Так, всього було зареєстровано 131 провадження, із них 31 провадження було закрито та 28 направлено до суду.

Минулого року було обліковано 250 проваджень, всього зареєстровано – 375. Так, 125 провадження було закрито, а 119 направлено до суду.

Нагадаємо, Сєвєродонецький міський суд Луганської області засудив до 15 років позбавлення волі колишнього депутата Сєвєродонецької міської ради за вчинення зґвалтування неповнолітніх та малолітніх дітей.

Як повідомлялося, наприкінці квітня столичні слідчі встановили причетність 41-річного киянина, підозрюваного у розбещенні 10-річної дівчинки, до вчинення понад 40 злочинів сексуального характеру відносно неповнолітніх.