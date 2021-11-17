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    Поліцейському оголошено підозру у вбивстві патрульного у Рубіжному

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    Співробітнику поліції за фактом вбивства патрульного повідомлено про підозру - Поліцейському оголошено підозру у вбивстві патрульного у Рубіжному
    Співробітнику поліції за фактом вбивства патрульного повідомлено про підозру
    фото: Нацполіція

    Підозрюваний збирався виїхати на територію Російської Федерації

    Слідчі ДБР оголосили 24-річному поліцейському про підозру у вбивстві патрульного у Рубіжному Луганської області. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 15 років. Про це повідомляє пресцентр МВС України.

    Вчора у місті Рубіжне в Луганській області вбили 24-річного патрульного Олександра Фахруддінова. Інспектор перебував у черговому наряді на об’єкті, що охороняється. Вранці керівництво знайшло його мертвим, а табельна зброя поліцейського зникла.

    Зазначається, що правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів.

    «Правоохоронці встановили особу підозрюваного, яким виявився колега патрульного. Аби уникнути відповідальності за вчинене, співробітник УПП збирався перетнути кордон і потрапити на територію Російської Федерації. На шляху до пункту перетину поліцейського затримали. У скоєному він зізнався та показав, де заховав знаряддя вбивства. Мотив злочину встановлюється», – йдеться у повідомленні.

    Рубіжне знаходиться біля міста Сєвєродонецька, яке є адміністративним центром Луганської області на період тимчасової окупації Луганська.

    Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що на Луганщині невідомий застрелив 24-річного патрульного. Оголошено план «Перехоплення». Так, на території адмінбудівлі у місті Рубіжне було знайдено тіло патрульного полісмена з ознаками насильницької смерті.

    Згодом у поліції повідомили, що під час виконання службових обов'язків загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов.

    Теги: Луганщина вбивство поліцейських Державне бюро розслідувань кордон інспектор
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    Поліцейському оголошено підозру у вбивстві патрульного у Рубіжному