На Луганщині невідомий застрелив 24-річного патрульного. Оголошено план «Перехоплення»

Табельної вогнепальної зброї біля патрульного не знайшли

У Луганській області, на території адмінбудівлі у місті Рубіжне було знайдено тіло патрульного полісмена з ознаками насильницької смерті. Як повідомляє Патрульна поліція, на місці злочину є сліди боротьби.

«16 листопада в місті Рубіжне, Луганської області, на території адмінбудівлі було виявлено тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті. На місці події є сліди боротьби. Табельна вогнепальна зброя патрульного відсутня», – йдеться у повідомленні.

Згодом у поліції повідомили, що під час виконання службових обов'язків загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов.

«Олександр приєднався до команди патрульної поліції Луганської області у 2017 році та з честю виконував службові обов’язки. У нашій пам’яті він залишиться чесною та принциповою людиною, добрим другом та надійним колегою», – повідомили у поліції та висловили співчуття близьким.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група Нацполіції, ДБР, а також співробітники патрульної поліції та внутрішньої безпеки поліції.

Обставини події встановлюються.

На території міста ввели поліцейську операцію для виявлення та затримання особи, причетної до вбивства та заволодіння табельною вогнепальною зброєю співробітника поліції.