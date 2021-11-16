За підозрою у вбивстві патрульного на Луганщині затримано його колегу

У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів затримали підозрюваного у скоєнні вбивства у Рубіжному

Оскільки до вбивства причетний працівник патрульної поліції, досудове розслідування здійснюватиме ДБР

Поліція Луганської області затримала працівника патрульної поліції, який підозрюється у вбивстві патрульного в Рубіжному. Про це повідомила у Facebook прессекретарка поліції Луганської області Тетяна Погукай.

Зазначається, що в ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів затримали підозрюваного у скоєнні злочину.

«Оскільки до вбивства причетний працівник патрульної поліції, за рішенням прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на Луганщині невідомий застрелив 24-річного патрульного. Оголошено план «Перехоплення». Так, на території адмінбудівлі у місті Рубіжне було знайдено тіло патрульного полісмена з ознаками насильницької смерті.

Згодом у поліції повідомили, що під час виконання службових обов'язків загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов.

Убитий Олександр Фахруддінов, фото: патрульна поліція Луганської області

«Олександр приєднався до команди патрульної поліції Луганської області у 2017 році та з честю виконував службові обов’язки. У нашій пам’яті він залишиться чесною та принциповою людиною, добрим другом та надійним колегою», – повідомили у поліції.