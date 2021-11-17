Скандальне розслідування Bellingcat та справа Януковича. 17 листопада за хвилину

Bellingcat опублікувала першу частину розслідування щодо «зливу» спецоперації із ПВК «Вагнера», Білорусь припиняє поставки електроенергії до України, ДБР завершмло розслідування щодо Януковича та його оточення

Bellingcat опублікував скандальне розслідування про вагнерівців

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала першу частину розслідування щодо «зливу» спецоперації із затриманням Україною бойовиків російської ПВК «Вагнера».

У розслідуванні йдеться, що українським розвідникам під виглядом охоронної компанії при «Роснафті» вдалося вивезти з Росії десятки ключових бойовиків «Вагнера», які причетні до військових злочинів в Україні.

Білорусь зупиняє поставки електроенергії до України

Білорусь із завтрашнього дня припиняє поставки електроенергії до України. Зазначається, що постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада «відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин».

Розстріл Майдану: завершено розслідування щодо Януковича та його оточення

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування відносно колишнього президента-утікача Віктора Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року. Крім Януковича у справі фігурують дев'ять колишніх топ-чиновників.

Оскільки фігуранти з 2014 року переховуються за межами України, досудове розслідування пройшло за заочною процедурою.

Російські терористи серед ночі обстріляли українське село

На Донбасі бойовики вночі 17 листопада вже вдруге за тиждень обстріляли селище Невельське. Два будинки зруйновано повністю, ще п'ять пошкоджено. Правоохоронці з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.

За інформацією поліціянтів, обстріл відбувся о 02:30. Селище наразі продовжують обстежувати.

Понад третина українців не планують вакцинуватися

36% українців досі не готові вакцинуватися. Про це свідчать дані, оприлюднені соціологічною групою «Рейтинг». При цьому, кількість вакцинованих принаймні однією дозою вакцини протягом останнього місяця збільшилася з 36 до 46%.

Також експерти зазначають, що порівняно більша кількість противників вакцинації – серед молодого населення країни.

ЄС виділив €700 тис. на допомогу мігрантам на кордоні Білорусі та Польщі

Європейський Союз виділив €700 тисяч на гуманітарну допомогу мігрантам, які знаходяться на кордоні Польщі та Білорусі. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Відомо, що €200 тис. отримають Червоний Хрест і Червоний Півмісяць, які зможуть передати кошти білоруському Червоному Хресту для надання необхідної гуманітарної допомоги, включаючи продукти харчування, гігієнічні набори, ковдри та аптечки першої допомоги.

Голлівудська зірка Шон Пенн вдарив у Дзвін Гідності в Києві

Відомий голлівудський актор, режисер, сценарист і продюсер Шон Пенн на Алеї Героїв Небесної сотні вдарив у Дзвін Гідності. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

Як повідомлялося, Шон Пенн прибув до Києва для зйомок документального фільму про Україну. Однією з локацій для зйомок є Алея Героїв Небесної сотні, де на місці розстрілів знаменитість бере інтерв'ю в учасників Євромайдану.