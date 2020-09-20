Поліція накрила підпільний картярський клуб. Оприлюднені фото



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Правоохоронці проводять слідчі (розшукові) дії для встановлення усіх осіб, причетних до роботи підпільного закладу

У Львові не стали чекати 2021 року, саме тоді за ініціативою Зеленського гральний бізнес вийде з тіні

У Львові правоохоронці припинили діяльність підпільного картярського клубу. У законспірованому гральному закладі відвідувачам, у порушення вимог законодавства, надавались послуги у сфері грального бізнесу – за окрему плату вони одержували доступ до азартних ігор в карти на гроші.

Діяльність незаконного закладу виявили та припинили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективів) слідчого управління поліції Львівщини спільно із оперативними Управління стратегічних розслідувань у Львівській області за процесуального керівництва прокуратури області.