Поліція накрила підпільний картярський клуб. Оприлюднені фото
У Львові не стали чекати 2021 року, саме тоді за ініціативою Зеленського гральний бізнес вийде з тіні
У Львові правоохоронці припинили діяльність підпільного картярського клубу. У законспірованому гральному закладі відвідувачам, у порушення вимог законодавства, надавались послуги у сфері грального бізнесу – за окрему плату вони одержували доступ до азартних ігор в карти на гроші.
Діяльність незаконного закладу виявили та припинили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективів) слідчого управління поліції Львівщини спільно із оперативними Управління стратегічних розслідувань у Львівській області за процесуального керівництва прокуратури області.
Всупереч вимогам Закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, клієнти отримували доступ до ігор в карти з грошовими ставками та з виплатою виграшних коштів, а сам підпільний клуб одержував незаконний прибуток у вигляді плати кожного гравця за участь у грі.
18 вересня під час санкціонованих обшуків у законспірованому гральному закладі правоохоронці вилучили комп‘ютерну техніку, носії інформації з чорновими електронними документами щодо діяльності клубу, ігрові столи, ігрові карти та фішки для проведення гри, контейнери для фішок, а також інші речові докази.
Триває досудове розслідування, відкрите за ч.1 ст.203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Правоохоронці проводять слідчі (розшукові) дії для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та притягнення їх до відповідальності.
Нагадаємо, влада влітку легалізувала гральний бізнес в Україні. Він запрацює офіційно лише з 2021 року і за певних правил.