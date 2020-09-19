МВС планує частково замінити поліцейські кийки на електрошокери



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У МВС вирішили, що всі поліцейські, які будуть допущені до роботи з електрошокерами, повинні самі отримати розряд струму, аби оцінити рівень болю

Аби зменшити травматичні випадки й застосування вогнепальної зброї, МВС планує частково замінити поліцейські кийки на електрошокери

Поліцейські часто застосовують жорстокі методи щодо затриманих. Так було і в Кропивницькому, коли чоловіка неодноразово били кийками, а за кілька хвилин після затримання він помер на очах у поліцейських. Про це пише 24 Канал.

Вони не мали б завдавати таких сильних і травматичних ударів. Перші 200 шокерів Taser Нацполіція не так давно вже отримала і розпочала тренування з новими спецзасобами. Taser дозволяє знерухомити правопорушника, не завдавши йому тяжких поранень, переконані в Нацполіції.

Трагічний і резонансний випадок трапився у 2016 році, коли вбили 2 патрульних у Дніпрі при перевірці документів порушника ПДР. Наступного дня після страшної перестрілки міністр МВС вийшов із чіткою й категоричною заявою – дії правоохоронців невдовзі стануть більш жорсткими, їм мають дозволити шокери, а от про гуманність і меншу травматичність тоді не йшлося. Обставини були геть інші.

За 4 роки після заяви міністра, Нацполіція зрештою отримала перші шокери, один такий пристрій коштує понад 2 тисячі доларів.

Окрім закону про Нацполіцію 2015 року, що передбачає використання електрошокерів, були необхідні також і реєстрація та погодження з боку Міністерства охорони здоров’я. Як повідомляє радник міністра МВС, дозволи від МОЗу Нацполіція отримала ще торік. Зовні шокери нагадують звичайні пістолети, от тільки стріляють вони не кулями, а розрядами струму.

У МВС вирішили, що всі поліцейські, які будуть допущені до роботи з електрошокерами, повинні самі отримати розряд струму, аби оцінити рівень болю й на практиці застосовувати електрошокер лише тоді, коли є підстави.

Згідно з даними Amnesty International, з 2001 по 2012 рік лише в США вбито щонайменше 500 осіб у результаті застосування до них електрошокеру Taser під час арешту або вже у тюрмі. Важливо розуміти, що із сотень загиблих, десятки смертей могли бути пов’язані з непотрібним, надмірним і необґрунтованим застосуванням сили. Amnesty відомо, що й у багатьох країнах поліцейські застосовують шокери навіть проти в’язнів у наручниках та проти затриманих, які вже не становлять небезпеки.

Аби збагнути реальну ситуацію щодо введення електрошокерів у користування поліції, Amnesty International в Україні вимагає від уряду чітких відповідей на питання:

Які категорії поліцейських отримають електрошокери?

Яке наразі є законодавство та інші нормативні документи, що регулюватимуть використання цієї зброї?

Які тривалість та зміст навчання поліцейських, а також ким це навчання розробляється та проводиться?

Наскільки ефективна відповідальність за неправильне використання зброї уже є і чи буде забезпечено достатній рівень моніторингу її використання?

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