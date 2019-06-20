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    Кримінал

    Поліція оприлюднила фоторобот вбивці черкаського журналіста Комарова

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    <p>У день скоєння злочину зловмисник був одягнений у чорні куртку і штани</p> - Поліція оприлюднила фоторобот вбивці черкаського журналіста Комарова

    У день скоєння злочину зловмисник був одягнений у чорні куртку і штани

    Вбивство журналіста Вадима Комарова розслідує посилена слідчо-оперативна група

    Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що з дозволу слідчих прийнято рішення оприлюднити фоторобот ймовірного нападника на черкаського журналіста Вадима Комарова, який помер вночі 20 червня внаслідок нападу, що стався 4 травня.

    Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

    «Це чоловік високого зросту (близько 190 см), має худорляву статуру, сутулиться. Голова чоловіка голена або повністю лиса. У день скоєння злочину чоловік був одягнений у чорні куртку і штани. На голові – бейсболка чорного кольору з емблемою. Взуття – черевики типу «берці» радянського зразка. При ходьбі чоловік робить досить широкий крок», - говориться у повідомленні.

    Голова зловмисника голена або повністю лиса, повідомили в поліції
    Голова зловмисника голена або повністю лиса, повідомили в поліції

    Князєв повідомив, що вбивство журналіста Вадима Комарова розслідує посилена слідчо-оперативна група під керівництвом першого заступника глави відомства – начальника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна.

    «Звертаємося до громадськості та всіх представників засобів масової інформації по допомогу в  ідентифікації ймовірного нападника. Будь-яка ваша інформація щодо підозрюваного може бути корисною для слідства», – наголосив очільник Національної поліції.

    Нагадаємо, 4 травня на розі вулиць Небесної Сотні - Надпільна у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Згодом його прооперували, він впав у кому.

    Журналісту провели дві операції - одну одразу після нападу (майже дві години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток).

    У ході проведених консультацій з нейрохірургами обласного та національного рівнів лікарі дійшли згоди, що стан постраждалого журналіста нетранспортабельний.

    Вночі 20 червня черкаський журналіст Вадим Комаров помер. Правоохоронці відпрацьовують три основні робочі версії вбивства Комарова. 

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