Поліція озвучила три версії вбивства черкаського журналіста



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У поліції є три версії вбивства журналіста Комарова

Справою займається група слідчого управління поліції Черкаської області

Правоохоронці відпрацьовують три основні робочі версії вбивства черкаського журналіста Вадима Комарова. Про це у Facebook повідомив начальник сектора комунікацій поліції Черкаської області Дмитро Грищенко.

«Справа розслідується як умисне вбивство. У слідства є три основні робочі версії - це професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою і вбивство з корисливих мотивів», - зазначив Грищенко.

За його словами, зараз особу нападника не встановлено. Справою займається група слідчих слідчого управління поліції Черкаської області.

Правоохоронець також повідомив, що за цей час провели низку оглядів місця події, де вилучено речі потерпілого та інші предмети, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

«Призначено комплекс судових експертиз, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальний злочин, проведено поквартирний обхід будинків, розташованих недалеко від місця скоєння злочину, допитано понад 1300 осіб, встановлено і відпрацьовано більш як 100 камер відеоспостереження, розташованих за маршрутом руху потерпілого», - повідомив він.

Грищенко додав, що слідство вилучило частину відео до матеріалів провадження. Водночас правоохоронці не можуть надати всю інформацію ходу слідства.

Нагадаємо, 4 травня на розі вулиць Небесної Сотні - Надпільна у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Згодом його прооперували, він впав у кому. Кримінальне провадження за цим фактом перекваліфікували за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство).

Журналісту провели дві операції - одну одразу після нападу (майже дві години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток).

У ході проведених консультацій з нейрохірургами обласного та національного рівнів лікарі дійшли згоди, що стан постраждалого журналіста нетранспортабельний.

Сьогодні вночі черкаський журналіст Вадим Комаров помер,