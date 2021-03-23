Поліція по-тихому закрила справу про побиття журналістки під Музеєм Гончара

Представники правоохоронної системи вкотре демонструють подвійні стандарти

Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо побиття журналістки телеканалу «Прямий» Ганни Дзьоби під час штурму силовиками Музею Гончара у травні 2020 року.

Кримінальне провадження було відкрите на виконання рішення суду за ч.3 ст. 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Утім, як стало відомо «Прямому», 16 березня 2021 року справу закрили.

Нагадаємо, 26 травня 2020 року спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків. Під час штурму силовики перешкоджали законній діяльності журналістів, народних депутатів та адвокатів.

Журналістка телеканалу «Прямий» Ганна Дзьоба розповіла, що під час штурму Музею Гончара отримала декілька ударів ліктями у живіт та груди. «Особисто мене представники ДБР затисли між собою. Я не могла дихати. Під час цього я отримала декілька ударів ліктями у живіт і у груди. Просто мене звідти витягнули колеги. Якщо чесно, я зараз розповідаю – і мене просто трусить від самої патовості цієї ситуації. Я за свою кар’єру журналіста такого просто не пам’ятаю», – заявила тоді Дзьоба.

Як повідомив у коментарі каналу «Прямий» адвокат Ігор Головань, представники правоохоронної системи вкотре демонструють подвійні стандарти. За його словами, після акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка поліцейське відомство проявляє неабиякий ентузіазм проти учасників суботніх подій, які протестували проти свавілля силовиків та несправедливого судочинства, знову призначає винних і навішує ярлики. Натомість грубі порушення закону проти журналістів, членів українського парламенту та адвокатів, як це було під час штурму Музею Гончара, «спускаються на гальмах», резюмує Ігор Головань.

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