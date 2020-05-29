Обшук Музею Гончара був незаконним, є рішення суду, – адвокат



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Адвокат Ігор Головань повідомив, що обшук бійцями ДБР був вчинений без ухвали суду, отже незаконно

Захисник процитував журналістам ухвалу суду і заявив, що вона була винесена 27 травня

Силовий обшук Музею Гончара, який відбувся 26 травня 2020 року, був незаконним. Печерський суд 28 травня відмовив слідчим ДБР у клопотанні про надання дозволу на обшук. Про це повідомив адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань журналістам під стінами Держбюро розслідувань.

Він процитував журналістам ухвалу суду і заявив, що вона була винесена 27 травня о 20.20, але ДБР досі цю інформацію не оприлюднює. Головань наголосив, що рішення суду остаточне і оскарженню не підлягає.

«Незаконний обшук, який буд здійснений працівниками ДБР зі зламом дверей, з побиттям журналістів, з порушенням прав народних депутатів, з порушенням прав адвокатів який відбувся 26 травня , якось про цей обшук ДБР мовчить. Адже обшук був вчинений без ухвали суду, відверто незаконно, Кодекс вимагає що у тих виняткових випадках коли слідчий здійснює обшук без судової ухвали, він повинен негайно звернутися до суду з клопотанням про надання такого дозволу на такий обшук і отримати цю ухвалу постфактум», - пояснив адвокат Головань.

«Якщо суд відмовляє у задоволенні такого клопотання, то встановлюється факт незаконності обшуку і вся інформація, отримана відповідно до обшуку, і докази визнаються недопустимими. Я вже не кажу про те, що підтверджується факт протиправних дій такого слідчого, якого потрібно притягати до встановленої законом відповідальності», - зазначив Головань.

«Оці «брех-шталмейстери» з ДБР весь час показують якісь «відосики», роблять якісь брифінги. У них ціла пресслужба, але вони чомусь мовчать. 27 травня 2020 року Ухвала іменем України слідчий суддя Печерського районного суду Підпалий розглянувши в засіданні в залі суду клопотання слідчого ДБР Дощенка, про проведення обшуку, ухвалив відмовити у задоволення клопотання Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали проголосити 27 травня 2020 року о 20.20. Отже з 20 години 20 хвилин 27 травня вони знають, що чинили протиправний незаконний обшук. І ДБР про це мовчить як риба», - наголосив адвокат.

«Не дивлячись на те що вже 27 травня було ясно що обшук незаконний, слідкувати продовжують за музеєм, за кошти платників податків, тут он за кошти платників податків зганяють автомобілі і цілі підрозділи, відбувається використання потужностей створеного для боротьби з беззаконням органу виключно для того, щоб виправдовувати сказані на пресконференціях глави держави – що сумно» - резюмував Головань.

Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де 26 травня відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.

Також ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

Зазначимо, що у Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували «будь-які заходи фізичного впливу» біля музею Івана Гончара 26 травня.

Слідчий ДБР, який навідувався в Музей Гончара у день відкриття особистої колекції родини Порошенків (26 травня, – ред.), повідомив заклад про арешт 42 картин.

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