Слідчий ДБР арештував картини із музею Гончара. Що кажуть у закладі



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Це той самий слидчий ДБР, який приходив 26 трвня до музею ламати двері

Медіа-координатор музею Гончара заявила, що до директора музею прийшов співробітник ДБР, змусив підписати якогось листа і не дав зробити копію

Слідчий ДБР, який навідувався в Музей Гончара у день відкриття особистої колекції родини Порошенків (26 травня, – ред.), повідомив заклад про арешт 42 картин. Про це заявила медіа-координатор музею Гончара Юлія Новосельцева у Facebook.

Новосельцева зазначила, що до директора музею прийшов співробітник ДБР, змусив підписати якогось листа і не дав зробити копію.

«Сьогодні, 28 травня, приблизно о 13:30 в музей прийшли люди. Представилися представниками ДБР, здалеку показали свої посвідчення Петру Івановичу. Один з них представився слідчим. Надав документ про арешт 42 картин. Та попросив написати від руки про отримання цього документу та його відповідальність. Копію цієї записки він не дав. Сфотографувати цей документ Петру Івановичу також не дав. На запитання пан слідчий відмовився відповідати і почав тікати. Ми пройшли з ним до мосту Патона, але він потім вскочив у машину без номерів, наїхав мені на лівий черевик та поїхав. Люблять цирк. То буде вам цирк!», – написала вона.

За словами Новосельцевой, слідчий відмовився відповідати на будь-які питання. Сказав «пишіть у ДБР, роз‘яснимо вам у розумні строки». Вона додала, що це той самий слідчий, «що приходив 26 травня у музей двері ламати».

Крім того, 28 травня він просив показати йому картини, але адміністрація музею слідчому відмовила.

Зазначимо, що у Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували «будь-які заходи фізичного впливу» біля музею Івана Гончара 26 травня.

Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де 26 травня відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.

Також ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

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