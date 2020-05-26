Силовики вдерлися в Музей Гончара, де відкрилась виставка картин з родинної колекції Порошенків



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Скріншот з відеозапису

Сьогодні відбулись справжні «маски-шоу» часів Януковича біля музею, яке влаштували співробітники ДБР

Спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де сьогодні відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Про це повідомив блогер, громадський активіст, ветеран АТО Олександр Погребиський під час включення в ефірі телеканалу «Прямий».

«Сьогодні відбулись справжні «маски-шоу» часів Януковича біля музею, яке по суті зробили співробітники ДБР. Спочатку слідчі зайшли в галерею і почали її оглядати, і коли адвокат Головань почав їх запитувати, що вони тут роблять і з якою процесуальною дією вони тут знаходяться, вони замовкли і не змогли відповісти на питання. Він показав їм свої документи адвокатські, вони втекли в машину, потім вони повернулися разом зі спецназом в масках, в найдорожчому спеціальному одязі. Забігли з цим спецназом в адміністрацію музею імені Гончара. Заблокували вхід в кабінет директора і не дозволили ні журналістам, ні народним депутатам пройти в сам кабінет і дізнатись, що відбувається», - повідомив Олександр Погребиський.

Деталі уточнюються.

Як повідомлялось, у вівторок 26 травня експрезидент Петро Порошенко разом з дружиною у Музеї Гончара відкрили виставку картин митців з українським корінням із родинної колекції Порошенків.