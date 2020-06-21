Поліція розслідує загибель 38 цуценят у літаку МАУ



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На борту літака авіакомпанії МАУ померли 38 цуценят

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами)

Поліція Київскої області відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 38 цуценят під час авіаперельоту літаком МАУ до Канади.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Нагадаємо, на борту літака МАУ, який прямував із Києва до Торонто 13 червня, було близько 500 тварин, 38 собак померли. Про це повідомляє CityNews Toronto.

Як повідомляв «Главком» авіакомпанія МАУ спростовувала загибель тварин, але тепер канадські ЗМІ доводять факт загибелі десятків тварин.

«У засобах масової інформації з’явилась публікація про те, що тиждень тому в міжнародному аеропорту Торонто приземлився літак, який здійснював авіарейс «Київ-Торонто», на борту якого знаходились 500 цуценят. З них 38 собак загинули, інші постраждали від зневоднення», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що це був пасажирський рейс, з 92 пасажирами на борту. Також там знаходилось понад 3 тонни вантажу, враховуючи тварин.

Поліція Київської області під процесуальним керівництвом прокуратури міста Бориспіль, відкрила кримінальне провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.