У Бельгії скоїли замах на мера міста



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Напад стався вранці суботи поблизу юридичної. Невідомий чоловік завдав удар ножем бургомістру в область шиї

Напад скоїли на бургомістра міста Брюгге

У Бельгії скоїли замах на вбивство бургомістра міста Брюгге Дірка Де Фау. Очільник міста отримав ножове поранення.

Про це повідомляє новинне агентство RTBF.

Напад стався вранці суботи поблизу юридичної фірми 62-річного Де Фау. Невідомий чоловік завдав удар ножем бургомістру в область шиї.

Пораненого міського голову госпіталізували, йому вже зробили операцію. Зараз його стан стабільний.

Нападника заарештували. ЗМІ пишуть, що злочинець може бути колишнім клієнтом юридичної фірми Де Фау, але поки ця інформація не підтверджена. Також пишуть, що нападник може мати проблеми із психікою.

Нагадаємо, 10 червня до чергової частини столичної поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що у кімнаті хостелу на вулиці Кубанської України сталося ножове поранення чоловіка у шию. Медики госпіталізували непритомного 24-річного чоловіка у лікарняний заклад. На місце події працювали патрульні та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як повідомлялося, поліція Київської області підтвердила, що 7 червня у Фастові сталося вбивство трьох людей. Підозрюваний у вбивстві трьох осіб у Фастові завдав численних ножових поранень своїй матері, її госпіталізували.

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