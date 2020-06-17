«МАУ» спростовує загибель десятків тварин під час рейсу до Торонто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У «МАУ» наголосили, що авіакомпанія регулярно проходить аудит IOSA, стандартами якого, у тому числі, регулюється і перевезення живих тварин. Фото postimees

У авіакомпанії стверджують, що претензії ні з боку відправників, ні від одержувачів не надходили

Авіакомпанія «МАУ» відкидає звинувачення у загибелі кількох десятків тварин під час рейсу 13 червня до Торонто (Канада). Про це йдеться у повідомленні на сторінці авіаперевізника у Facebook.

«МАУ» констатує, що літак справді перевозив понад 500 тварин, однак жодна з них не загинула. «Ми відразу ж запросили інформацію у колег, які займаються питаннями перевезення живих тварин. За їхньою інформацією, на даний момент (коли пройшло вже понад три доби з моменту виконання рейсу), авіакомпанія не отримала жодних офіційних або інших підтверджуючих документів ні від аеропорту Торонто, ні від авіаційної влади Канади, ні від хендлінгу про загибель тварин під час перельоту».

«Більш того, в авіакомпанію МАУ не надходили претензії ні з боку відправників, ні від одержувачів у Канаді щодо того, що перевезення тварин відбувалося неналежним чином», - додали в авіакомпанії

У «МАУ» також наголосили, що авіакомпанія регулярно проходить аудит IOSA (Аудит експлуатаційної безпеки Міжнародної асоціації повітряного транспорту) на предмет безпеки польотів та якості, стандартами якого, у тому числі, регулюється і перевезення живих тварин.

Допис «МАУ» став реакцією на інформацію, яка з’явилась у соцмережах, про те, що під час авіарейсу загинули тварини. Дані користувачів Facebook щодо кількості загиблих собак і котів різняться: одні кажуть, що померло близько десятка, інші – що кілька десятків тварин.

Серед нібито причин загибелі називають дві: зокрема, надмірна кількість домашніх улюбленців у багажному відсіку: аж 572, а також відсутність вентиляції, відтак – недотримання температурного режиму перевезення та нестача кисню.