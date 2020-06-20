Поліція готує карантинні облави на одеських пляжах



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Поліцейські проведуть рейди пляжами та базами відпочинку в Одесі

Поліція жорстко реагуватиме на порушення санітарних правил

Через погіршення епідемічної ситуації в Одеській області посилюють карантинні заходи. Пляжі та курорти патрулюватимуть спеціальні рейди, а ресторани суворо перевірятимуть на дотримання карантинних заходів. Як розповів керівник облдержадміністрації Максим Куций, таке рішення було ухвалене комісією з надзвичайних ситуацій, – повідомляє пресслужба Одеської ОДА.

«На територіях курортних районів Одеської області буде створено рейдові групи з контролю за дотриманням карантинних норм громадянами, які відвідуватимуть пляжі та бази відпочинку. Поліція жорстко реагуватиме на порушення санітарних правил», — підкреслив Максим Куций.

Зазначається, що за останній тиждень, у порівнянні з попереднім, спостерігається збільшення лабораторно підтверджених випадків захворювання на Covid-19 в 1,7 разів (133 випадки проти 80).

Крім того, за добу зафіксовано два летальних випадки.

Найбільш ураженими населеними пунктами наразі є:

м. Одеса — 301 випадок,

Болградський район — 100 випадків,

Подільський район — 449 випадків.

«Через нестійку епідемічну ситуацію сьогодні було проведено термінове засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій. Наступного тижня на Одещині розпочнуться посилені перевірки пляжів, ринків, закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу», — зазначив керівник Одеської ОДА Максим Куций.

Окрему увагу інспектори приділять пляжам, де наразі спостерігається великий наплив та скупчення відпочивальників.

«На територіях курортних районів Одеської області буде створено рейдові групи з контролю за дотриманням карантинних норм громадянами, які відвідуватимуть пляжі та бази відпочинку. Поліція жорстко реагуватиме на порушення санітарних правил», — підкреслив Максим Куций.

Згідно з рішенням регіональної комісії з надзвичайних ситуацій:

Орендарі пляжів мають забезпечити Дотримання соціальної дистанції (не менше 1,5 метрів) між відпочивальниками. Те ж стосується власників магазинів, ресторанів тощо.

На вході до ринків організувати місця для обробки рук антисептиками, забезпечити одночасне перебування відвідувачів ринку з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі ринку з дотриманням принципу соціального дистанціювання (1,5 метри). Допуск на ринок дозволятиметься лише працівникам та відвідувачам, які використовують захисні маски.

Одеському міському голові рекомендовано організувати роботу щодо посилення контролю за дотриманням карантинних заходів при пасажирських перевезеннях, зокрема на міських автобусних маршрутах, у трамваях та тролейбусах, залізничному транспорті, в кількості, яка не перевищує кількість місць для сидіння. Окрім того, рекомендовано організувати посилення контролю за дотриманням карантину на об’єктах відпочинку (пляжі, розважальні заклади) та у місцях масового перебування людей.

Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури ОДА має провести роз’яснювальну роботу з перевізниками щодо дотримання карантинних норм водіями та пасажирами, а також організувати збільшення кількості автобусів на маршрутах.

Національна поліція в Одеській області та регіональна Держпродспоживслужба мають посилити контроль за дотриманням карантинних заходів на територіях Лиманського, Татарбунарського, Ананьївського, Болградського та Ізмаїльського районів.

«Я впевнений, ніхто не хоче, аби на Одещині поновлювалися жорсткі карантинні обмеження, а улюблені місця знову закрилися. Але адаптивний карантин є ефективним лише за свідомої поведінки всіх громадян», – додав Максим Куций.

Керівник Одеської ОДА закликає відповідально ставитися до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я та уникати місць великого скупчення людей, носити маску та частіше мити руки.

Нагадаємо, у Києві мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог провели перевірки у 27 розважальних закладах в нічний час і притягнули до адміністративної відповідальності 17 порушників.

Наступного тижня розпочнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.