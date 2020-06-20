У столичному супермаркеті розгулювала жінка у футболці з Путіним (відео)



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Даний інцидент поліція проігнорувала можливо, якось свідомі громадяни проведуть із жінкою «виховну роботу» Скріншот з відео

Даний інцидент поліція проігнорувала

У Києві в супермаркеті «Сільпо» помітили прихильницю президента РФ Володимира Путіна, за наказом якого були окуповані Крим і Донбас.

В одному із супермаркетів мережі «Сільпо» в Києві помітили жінку, одягнену у футболку, на якій зображений глава країни-агресора Росії Володимир Путін. На відео її зняли в магазині, що в районі Київського політехнічного інституту. Ролик опублікував Telegram-канал «Двіщ».

«Жіночка» ходить у футболці з х**лом. Підписник викликав поліцію, проте вона лише розвела руками і нічого не зробила», – йдеться у повідомленні.

На кадрах чути, як автор відео запитує у жінки, чи не соромно їй за те, що одягнула футболку з принтом Путіна, а також звертається до, ймовірно, охорони з вимогою вплинути на це. Однак у результаті його просять прибрати телефон, а згодом ролик обривається. Зі свого боку в соцмережі теж висловили сподівання, мовляв, оскільки правоохоронці нічого не змогли вдіяти, можливо, якось свідомі громадяни проведуть із жінкою «виховну роботу».

Нагадаємо, лідери Європейського союзу 19 червня вирішили продовжити ще на шість місяців секторальні санкції проти Росії. Меркель заявила, що прогрес у виконанні Мінських угод Росією виявився недостатнім для скасування чи пом’якшення санкцій.

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