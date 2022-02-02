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    В Одесі правоохоронці затримали військового, який торгував зброєю та боєприпасами

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    Чоловік неодноразово&nbsp;продавав зброю&nbsp;і боєприпаси цивільному - В Одесі правоохоронці затримали військового, який торгував зброєю та боєприпасами
    Чоловік неодноразово продавав зброю і боєприпаси цивільному
    фото: vppdr.gp.gov.ua

    У квартирі підозрюваного провели обшук

    В Одесі затримали військового, який від листопада 2021 року до січня 2022 року неодноразово продавав зброю і боєприпаси цивільному. Про це повідомили у vppdr.gp.gov.ua.

    Слідство задокументувало продаж 3 багнет-ножів і 440 патронів калібру 7,62х54 мм, 450 патронів калібру 5,45х39 і 80 патронів калібру 9 мм.

    У квартирі підозрюваного провели обшуки, в ході яких виявили ще 5 багнет-ножів. Наразі до суду направлено клопотання про обрання затриманому військовослужбовцю запобіжного заходу. Слідство продовжується.

    фото: vppdr.gp.gov.ua

    фото: vppdr.gp.gov.ua

    Нагадаємо, в Одесі затримали 33-річного грабіжника, який нападав на жінок і відбирав у них сумочки.

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    Теги: зброя Одеса військові боєприпаси поліція злочин злочинець
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    В Одесі правоохоронці затримали військового, який торгував зброєю та боєприпасами