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    Кримінал

    «Злодія у законі» на прізвисько «Зюзя» видворили з України

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    &laquo;Злодій в законі&raquo; на прізвисько &laquo;Зюзя&raquo; - «Злодія у законі» на прізвисько «Зюзя» видворили з України
    «Злодій в законі» на прізвисько «Зюзя»
    Скріншот з відео

    Злодію заборонено в’їзд в Україну впродовж трьох років

    З України видворили 39-річного «злодія в законі» на прізвисько «Зюзя».

    Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

    За даними оперативників Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, 39-річний «авторитет» прибув до Києва, аби зустрітися з особами із кримінального середовища та вирішити питання перерозподілу грошових «потоків», отриманих від скоєння майнових злочинів.

    Поліцейські з’ясували, що іноземець потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

    Оперативники встановили місце перебування «злодія в законі» та провели заходи для його затримання. Іноземця доставили до Державної міграційної служби України.

    22 січня 39-річного громадянина іншої держави примусово видворено за межі України із забороною в’їзду на 3 роки.

    Нагадаємо, 8 липня 2020 року, з України видворили «злодія в законі» на прізвисько Каха Тбіліський.

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    Теги: кримінал поліція депортація
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