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    На Київщині поліція затримала іноземця за зґвалтування дівчини (відео)

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    За зґвалтування йому загрожує до 5 років позбавлення волі - На Київщині поліція затримала іноземця за зґвалтування дівчини (відео)
    За зґвалтування йому загрожує до 5 років позбавлення волі
    фото: скрішот із відео

    Правоохоронці затримали чоловіка за згвалтування дівчини в Софіївській Борщагівці

    Дві студентки у нічному клубі познайомилися з 26-річним громадянином Республіки Камерун та вирішили продовжити знайомство у квартирі чоловіка, де молодик вчинив відносно однієї з дівчат дії сексуального характеру. Про це повідомляє поліція Київської області.

    28 січня близько 07.00 години ранку до поліції про факт згвалтування повідомив черговий лікар Київської клінічної лікарні, куди було доставлено дівчину.

    «Майже 3 години вихідець із Камеруна знущався над 21-річною дівчиною. Нині ж чоловік затриманий. За зґвалтування йому загрожує до 5 років позбавлення волі», – розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

    Правоохоронці проведеними оперативно-розшуковими заходами встановили та затримали особу зловмисника відповідно до ст.208 КПК України.

    За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.152 (Згвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

    Нагадаємо, вчора ввечері 29 січня у Київській області виявили чорний фургон з тілами двох підприємців – подружжя з Волині.

    Додамо, сімейна пара займалася бізнесом, За попередніми даними, вони приїхали з Волинської області і торгували пиломатеріалами.

    Теги: поліція чоловік зґвалтування злочин злочинець
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    На Київщині поліція затримала іноземця за зґвалтування дівчини (відео)