У нацгвардійця, який розстріляв побратимів, з'явилася фан-група

У спільноті створили опитування щодо можливого вироку суду для Рябчука

У нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів зі служби у Дніпрі, з'явилася група підтримки. Люди створили спільноти, де шукають можливості для допомоги нацгвардійцю, який влаштував криваву бійню. Користувачі Facebook вже збирають гроші та шукають для Рябчука адвокатів.

Так, у дописах люди пишуть, що вони хочуть захистити солдата та підтримати його не тільки морально, а ще й матеріально. Серед підписників спільноти вже з'явилися «активісти», які збирають кошти та передають Рябчуку їжу, одяг та чай.

Окрім цього, користувачі активно шукають адвоката, який би погодився захищати нацгвардійця у суді.

Люди пишуть, що не вважають Рябчука винним й хочуть «зламати систему». Спільнота на підтримку нацгвардійця, який влаштував криваву бійню у Дніпрі, з'явилася спочатку на Facebook, а тепер ще й в Instagram.

До спільноти приєдналося вже понад 4 тисяч користувачів. Усіх, хто висловлюється проти Рябчука, адміністратори блокують. Користувачі активно питають про те, чи є у солдата родичі, які б могли його підтримати.

Проте, як повідомили у коментарях, піклуватися про нацгвардійця нікому – його мати нині нібито перебуває у РФ та дуже погано себе почуває.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 січня прощаються з загиблими військовими.

Як відомо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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