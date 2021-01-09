Поліція затримала на Полтавщині чоловіка, який біля школи лякав перехожих зброєю

У зловмисника вилучили два пістолета та ніж

Правопорушником виявився місцевий раніше судимий чоловік

У Кременчуці Полтавської області поліцейські затримали чоловіка, який погрожував перехожим. Порушник погрожував предметом, схожим на пістолет.

Про це повідомляється на сайті МВС.

Як розповіли правоохоронці, на вулиці Грозненській, поруч зі школою, стався конфлікт між чоловіком і жінкою. Після того, як охоронець школи зробив їм зауваження, чоловік почав погрожувати предметом, схожим на пістолет.

«Правопорушником виявився місцевий раніше судимий чоловік, 1982 року народження. При огляді у нього виявлено два предмети, схожі на пістолет та ніж», – розповіли в МВС.

Слідчі порушили провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Речові докази направили на експертизу.

Нагадаємо, раніше в Кременчуці Полтавської області місцевий житель стріляв по таксі через відмову водія везти велику компанію.