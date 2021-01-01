Стрілянина в Кременчуці: таксист не захотів везти велику компанію

У Кременчуці обстріляли таксі через відмову везти велику компанію

Водій відмовився від замовлення через велику кількість пасажирів, що не сподобалося клієнтові

У Кременчуці Полтавської області місцевий житель стріляв по таксі через відмову водія везти велику компанію.

Про це повідомляє місцева поліція.

За їхніми даними, звернувся водій Daewoo Lanos, 1989 року народження. Таксист заявив, що постраждав від хуліганських дій одного з клієнтів.

За попередніми даними, таксист відмовився від виконання замовлення через надмірну кількість пасажирів. Між ним і групою осіб виник конфлікт.

«Коли автомобіль рушив з місця без клієнтів, один з чоловіків кілька разів вистрілив у його бік, завдавши транспортному засобу пошкодження. Потім ця ж особа застосувала насильство до водія», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного і затримали його. Ним виявився місцевий житель 1991 року народження.