Аваков за рік роздав понад 250 одиниць нагородної вогнепальної зброї

Підставою для нагородження зброєю є «особливі заслуги у захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, честь і доблесть»

Протягом 2020 року нагороджені 254 людини відомчою заохочувальною відзнакою МВС «Вогнепальна зброя

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у 2020 році роздав понад 250 одиниць нагородної вогнепальної зброї.

Про це повідомляють «Українські новини».

«Протягом 2020 року нагороджені 254 людини відомчою заохочувальною відзнакою МВС «Вогнепальна зброя», – йдеться у відповіді МВС на запит інформаційного порталу.

Згідно з позицією МВС, підставою для нагородження є «особливі заслуги у захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, честь і доблесть».

Відомо, що в 2019 році таку ж відзнаку від МВС отримали 438 осіб: 215 одиниць зброї отримали співробітники Національної поліції, 101 – військовослужбовці Національної гвардії та інші правоохоронці, 112 – громадські та державні діячі і волонтери.