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    Аваков за рік роздав понад 250 одиниць нагородної вогнепальної зброї

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    <p>Підставою для нагородження зброєю є &laquo;особливі заслуги у захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, честь і доблесть&raquo;</p> - Аваков за рік роздав понад 250 одиниць нагородної вогнепальної зброї

    Підставою для нагородження зброєю є «особливі заслуги у захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, честь і доблесть»

    Фото: пресслужба Арсена Авакова

    Протягом 2020 року нагороджені 254 людини відомчою заохочувальною відзнакою МВС «Вогнепальна зброя

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у 2020 році роздав понад 250 одиниць нагородної вогнепальної зброї.

    Про це повідомляють «Українські новини».

    «Протягом 2020 року нагороджені 254 людини відомчою заохочувальною відзнакою МВС «Вогнепальна зброя», – йдеться у відповіді МВС на запит інформаційного порталу.

    Згідно з позицією МВС, підставою для нагородження є «особливі заслуги у захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, честь і доблесть».

    Відомо, що в 2019 році таку ж відзнаку від МВС отримали 438 осіб: 215 одиниць зброї отримали співробітники Національної поліції, 101 – військовослужбовці Національної гвардії та інші правоохоронці, 112 – громадські та державні діячі і волонтери.

    До слова, Аваков хоче, щоб поліція частіше застосовувала електрошокери.
    Теги: МВС міністр Арсен Аваков зброя
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