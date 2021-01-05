Аваков за рік роздав понад 250 одиниць нагородної вогнепальної зброї
Підставою для нагородження зброєю є «особливі заслуги у захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, честь і доблесть»
Протягом 2020 року нагороджені 254 людини відомчою заохочувальною відзнакою МВС «Вогнепальна зброя
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у 2020 році роздав понад 250 одиниць нагородної вогнепальної зброї.
Про це повідомляють «Українські новини».
«Протягом 2020 року нагороджені 254 людини відомчою заохочувальною відзнакою МВС «Вогнепальна зброя», – йдеться у відповіді МВС на запит інформаційного порталу.
Згідно з позицією МВС, підставою для нагородження є «особливі заслуги у захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, честь і доблесть».
Відомо, що в 2019 році таку ж відзнаку від МВС отримали 438 осіб: 215 одиниць зброї отримали співробітники Національної поліції, 101 – військовослужбовці Національної гвардії та інші правоохоронці, 112 – громадські та державні діячі і волонтери.До слова, Аваков хоче, щоб поліція частіше застосовувала електрошокери.