У новорічну ніч киянин застрелив свою дружину

Сварка між цивільним подружжям під час застілля у новорічну ніч закінчилася вбивством

У новорічну ніч до чергової частини Дніпровського управління поліції по лінії 102 звернулась жінка і повідомила, що в її двері стукає сусід і каже, що вбив свою дружину. Оперативний черговий одразу направив на виклик наряди патрульної поліції, слідчо-оперативну групу та швидку допомогу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці правоохоронці з’ясували, що під час новорічного застілля між цивільним подружжям виник конфлікт. Під час сварки чоловік напідпитку декілька вистрелив у голову 53-річній дружині, яку медики з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні, де вона згодом померла.

51-річного зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали.

Провівши огляд місця скоєння злочину, правоохоронці вилучили з помешкання речові докази – предмет, схожий на пістолет для відстрілу патронів гумовими кулями «Форт 12Р», чотири стріляні гільзи. Вилучене направили на експертне дослідження.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, увечері 3 січня сталася пожежа у багатоповерхівці на проспекті Маяковського 1В у Деснянському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями.