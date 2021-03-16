Співробітник СБУ підозрюється у викраденні людини (фото)

Співробітник СБУ знаходиться під вартою без права внесення застави

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили співробітника одного з центральних підрозділів СБУ в участі в організованому злочинному угрупованні.

У межах цієї роботи припинено протиправну діяльність групи з чотирьох осіб, до складу якої входив діючий співробітник Служби, повідомляє пресцентр СБУ.

Під час досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що зловмисники для власного збагачення викрали та незаконно утримували мешканця Харкова. За звільнення вони вимагали від потерпілого 40 тисяч євро та 1,6 млн грн. Учасники угруповання погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою. Після згоди сплатити через певний час всю суму грошей вони відпустили потерпілого.

Наразі всім учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Співробітнику СБУ судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкції статей передбачають покарання до 7 років позбавлення волі.

Операція проводилась СБУ спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генпрокурора.