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    СБУ виявила незаконних валютників в Київській і Одеській областях, що фінансували терористичні організації

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    Організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів - СБУ виявила незаконних валютників в Київській і Одеській областях, що фінансували терористичні організації
    Організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів
    фото: ssu.gov.ua

    Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала»

    Співробітники Служби безпеки України під час обшуків у Києві та Одеській області вилучили готівку, банківські карти та «чорну бухгалтерію» організованої групи вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами.

    Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

    Загалом у зловмисників вилучили понад 3,9 мільйонів гривень. Транзакції, як стверджують в СБУ, проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.

    Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.

    Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

    «Хавала» – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу. Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

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    Теги: СБУ Київ валютні операції Одещина
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