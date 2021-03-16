СБУ виявила незаконних валютників в Київській і Одеській областях, що фінансували терористичні організації
Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала»
Співробітники Служби безпеки України під час обшуків у Києві та Одеській області вилучили готівку, банківські карти та «чорну бухгалтерію» організованої групи вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Загалом у зловмисників вилучили понад 3,9 мільйонів гривень. Транзакції, як стверджують в СБУ, проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.