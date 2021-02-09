Посадовець Держслужби з надзвичайних ситуацій погорів на привласненні бюджетних коштів

Чиновник штучно завищив вартість квартири, яку планував придбати

Служба безпеки України викрила керівника одного з підрозділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Луганській області на привласненні бюджетних грошей, виділених на житло для співробітників служби цивільного захисту в районі ООС.

За даними слідства, фігурант, перебуваючи на посаді заступника начальника управління ресурсного забезпечення регіонального органу ДСНС, вирішив скористатися програмою забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу.

При цьому він штучно завищив вартість квартири, яку планував придбати, і надав до держустанови недостовірні відомості від імені оцінювача. Таким чином фігурант привласнив понад 200 тисяч гривень державних цільових коштів.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо відсторонення його від займаної посади та обрання запобіжного заходу.