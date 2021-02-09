Морози, вітри та дощі. У ДСНС попередили про небезпечну погоду

На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця

Вже 12 лютого в Україну прийде значне похолодання

В Україні знову відбудеться погіршення погодних умов, що може призвести до порушення та припинення руху транспорту. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій із посиланнчям на синоптиків.

У четвер, 11 лютого, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях очікується значний сніг, мокрий сніг налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, у західній частині будуть пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності – жовтий).

У Карпатському регіоні буде сильний дощ та мокрий сніг. Оголосять ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

А 12 лютого у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях будуть значний сніг, хуртовини, снігові замети. У центральних, східних та південно-східних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Загалом в Україні очікують пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий).

Приріст снігу в західних і північних областях становитиме 10-20 см, у південних, центральних областях – 10-15 см, у східних областях – 5-7 см.

Вже 12 лютого у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях буде значне зниження температури. 13-14 лютого морози будуть на території всієї України. Вночі буде до 9-16° морозу, у Чернігівській та Сумській областях до 20° морозу, вдень до 7-13° морозу.

У середу, 10 лютого, в Україну прийде наступний із серії південних циклонів. Опади передбачаються у більшості областей.