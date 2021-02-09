  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Морози, вітри та дощі. У ДСНС попередили про небезпечну погоду

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця&nbsp; - Морози, вітри та дощі. У ДСНС попередили про небезпечну погоду
    На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця 
    Фото: Слава Груздєв, Главком

    Вже 12 лютого в Україну прийде значне похолодання

    В Україні знову відбудеться погіршення погодних умов, що може призвести до порушення та припинення руху транспорту. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій із посиланнчям на синоптиків.

    У четвер, 11 лютого, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях очікується значний сніг, мокрий сніг налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, у західній частині будуть пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності – жовтий).

    У Карпатському регіоні буде сильний дощ та мокрий сніг. Оголосять ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

    А 12 лютого у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях будуть значний сніг, хуртовини, снігові замети. У центральних, східних та південно-східних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Загалом в Україні очікують пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

    На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий).

    Приріст снігу в західних і північних областях становитиме 10-20 см, у південних, центральних областях – 10-15 см, у східних областях – 5-7 см.

    Вже 12 лютого у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях буде значне зниження температури. 13-14 лютого морози будуть на території всієї України. Вночі буде до 9-16° морозу, у Чернігівській та Сумській областях до 20° морозу, вдень до 7-13° морозу. 

    У середу, 10 лютого, в Україну прийде наступний із серії південних циклонів. Опади передбачаються у більшості областей.

    Читайте також: Затоплені автівки, хуртовини, сніг у маршрутках. Що відбувається в Україні (відео)
    Теги: прогноз погоди ДСНС снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies