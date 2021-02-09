На столичному Подолі горів трамвай (фото)

Вогнеборці піднялися на дах трамвая та загасили пожежу

Загорання сталось у снігоочищувальному трамваї

Сьогодні, 9 лютого, на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі столиці сталося загорання трамвая. Інформація про займання надійшла до Служби порятунку «101» о 13:18, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено два відділення чергового караулу 14 Державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники встановили, що горить дах снігоочищувального трамвая. Спостерігалося задимлення у кабіні.

За допомогою драбини вогнеборці піднялися на дах трамвая та за допомогою порошкових вогнегасників вже о 13:30 локалізували пожежу, а о 13:35 ліквідували на площі 2 кв. м.

Травмованих і загиблих внаслідок пожежі немає.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 9 лютого о 10 годині ранку сталась пожежа в дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А у Святошинському районі столиці.