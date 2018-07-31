Поліція Києва пообіцяла втручатися в конфлікт активістів і забудовника на Осокорках



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Фото: акція на Осокорках

Глава поліції Києва про будівництво на Осокорках: Втручатися в конфлікт - наша задача

У поліції мають намір припиняти конфлікти між активістами і компаніями-забудовниками. Про це в коментарі ICTV заявив глава управління Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко.

Коментуючи конфлікт навколо будівництва житлового комплексу та електропідстанції на столичних Осокорках, Андрій Крищенко повідомив, що розслідування кримінального виробництва триває: «Були постраждалі особи, розслідується кримінальна справа, пред'явлені підозри одному з організаторів бійки. Коли є конфлікт, поліція втручається. Це наше завдання».

Бійка, в ході якої були госпіталізовані більше 15 будівельників, сталася 16 травня. Бійку і погром влаштували активісти «Екопарк Осокорки» разом з представниками Національного корпусу. Конфлікт повторився 28 липня, де замість заявленого мирного мітингу активісти почали зносити будівельний паркан, палити техніку, в зв'язку з чим «мирний» мітинг закінчився масовою бійкою активістів з поліцією.

На стороні місцевих жителів окрім представників праворадикальних організацій журналісти помітили народного депутата Олега Петренко.

Противники будівництва вважають, що роботи ведуться незаконно і можуть привести до знищення прилеглих озер. У той же час в КМДА запевняють - будівництво законне і абсолютно безпечне для екології.

«Знищувати або засипати озеро ніхто не буде і не збирається. Благоустрій - обов'язкова частина будівництва», - каже керівник юридичного відділу Департаменту містобудування та архітектури Віктор Коляденко.

Компанія-забудовник ТОВ «Контактбудсервіс» обіцяє, що всі роботи по санітарному очищенню озера та благоустрою прибережної зони будуть проводитися під контролем комунального підприємства «Плесо». На території, зайнятій стихійними звалищами, планують розбити зону відпочинку і побудувати кілька соціальних об'єктів.

Раніше повідомлялося, що 28 липня у столиці на Осокорках час акції проти забудови відбулися сутички з поліцією. Пізніше в Національній спілці журналістів України повідомили, що під час сутичок поліцейський розпилив сльозогінний газ в обличчя фотокореспондента міжнародного агентства Associated Press Єфрема Лукацького.

Минулого разу сутички на «Осокорках» сталися 16 травня. Тоді внаслідок інциденту між громадськими активістами та охоронцями будівництва на вулиці Єлизавети Чавдар постраждали 17 осіб.

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