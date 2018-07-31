Що буде, якщо у США поліція запідозрить, що ви випили алкоголь за кермом авто

Давайте подивимося, що буде, якщо випити і сісти за кермо в США ... Точніше, навіть не так. Що буде, якщо коп запідозрить, що ви п'яні, а ви з ним не погодитеся

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Эту историю рассказал мне мой американский друг. Далее с его слов:



«В целом в США довольно лояльное законодательство по отношению к выпившим водителям, допустимое содержание алкоголя в крови – 0,08 промилле. Это примерно бутылка пива или бокал вина. Но не всё так однозначно.



Пришёл к нам на работу устраиваться Вася (имя изменено). Васе 31 год и у Васи есть американский паспорт, полный комплект инструментов и подходящая нам квалификация, а вот прав нет.

А история у Васи такая.



Был наш Вася молодым 19-летним раздолбаем. Приехал в ночной клуб, купил упаковку пива и поставил в машине на сиденье. Васю на парковке увидел коп и решил его строго спросить, не собирается ли наш Вася пить всё это дело за рулём. А копы здесь очень вежливые, но настойчивые. Подходит, значит, коп к васиной машине, и вежливо, но настойчиво вытаскивает Васю за шкирку на асфальт.



Наш Вася копа не сразу узнал и зарядил ему с разворота в челюсть. «Коп там и сложился», – во всяком случае, так сам Вася рассказывает. Верить Васе или нет, решайте сами, но когда потом коп в суде рассказывал то же самое, суд ему поверил.



У Васи нашли на заднем сиденье открытую бутылку пива, ключи в замке зажигания, а в кармане – фейковый ID (фальшивое удостоверение личности, по которому он купил пиво, будучи несовершеннолетним). А вот алкоголя в крови у Васи не нашли. Но это уже не важно, потому что держать отрытый алкоголь в машине нельзя даже пассажирам.



Итого:

штраф в размере $80 000 + плата за услуги адвоката;

9 месяцев тюрьмы;

360 часов посещения группы анонимных алкоголиков;

360 часов общественных работ;

10 лет лишения прав.

Но Вася не унывает, ему осталось заплатить остаток штрафа – 9 тысяч долларов – а также купить и установить в машину специальный прибор с трубочкой. За установку прибора тоже платит Вася. Сам прибор недорогой, всего $1000, называется alcohol interlock system.



Саму машину тоже предстоит купить Васе. На неё ещё надо заработать, потому что в кредит автомобиль ему вряд ли кто-то продаст. А все деньги, которые ему удалось заработать за последние десять лет, уходили на штраф и адвокатов.

Теперь, когда Вася будет садиться в машину, он сначала должен будет дунуть в трубочку, и только после этого машина заведётся. А чтобы Вася не просил дунуть кого-то другого, система делает васину фотографию на память. Дальше Вася может спокойно ехать целых 15 минут (или 5 минут, или даже 30 минут – это уже на усмотрение самого прибора), а потом он должен снова дунуть в трубочку, чтобы проехать следующие рандомные несколько минут.

Но и это ещё не всё. Вася должен будет каждые три месяца ездить в DMV (американская ГИБДД) и отдавать прибор на проверку. Там они снимут показания, посмотрят на васины фото и разрешат ему ездить ещё три месяца. Но если вдруг окажется, что на фото в трубочку дул не Вася, а кто-то другой, то Вася сядет на 3 года.



Стоит добавить, что жить в Америке без машины – это жить жизнью инвалида, только инвалиду легче, гораздо легче (но это тема для отдельной статьи или даже книги).



Ещё важно добавить, что Вася вырос нормальным парнем и абсолютным трезвенником и не пьёт даже пиво в жаркий день – и это в Калифорнии, где каждый день жаркий. Кроме того, все Васины друзья-ровесники, одноклассники, знакомые и знакомые знакомых никогда не садятся за руль в нетрезвом виде».

Джерело: блог Іллі Варламова

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