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Працівники апарату Вищого антикорупційного суду виявили вдома пристрої для стеження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Працівники апарату Вищого антикорупційного суду виявили вдома пристрої для стеження
Втручання у здійснення правосуддя передбачає кримінальну відповідальність
фото з відкритих джерел

Керівництво суду вважає, що стеження за співробітниками повʼязане зі справами, які перебувають на його розгляді

У помешканнях працівників апарату Вищого антикорупційного суду було виявлено обладнання таємного аудіо- та відеоспостереження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

«Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду. Наразі подані повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора і порушені кримінальні провадження», – зазначає пресслужба суду.

Вищий антикорупційний суд нагадав, що втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб передбачає кримінальну відповідальність. Суд також не надав додаткових подробиць щодо обставин події.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у справі колишнього депутата Верховної Ради, який незаконно одержав компенсацію за житло у Києві.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишньої народної депутатки Ірини Кормишкіної за незаконне збагачення. Вона отримала пʼять років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки.

До слова, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок у «газовій справі» колишнього нардепа Олександра Онищенка та призначила новий розгляд справи в першій інстанції.

Теги: Вищий антикорупційний суд

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Кримінал

Працівники апарату Вищого антикорупційного суду виявили вдома пристрої для стеження
Працівники апарату Вищого антикорупційного суду виявили вдома пристрої для стеження
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