Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО
Захист Крупи просив цілодобовий домашній арешт, але суд відмовив
фото: Суспільне

Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року

Колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні, орендувала житло поблизу НАБУ і готова вийти із СІЗО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За даними досудового розслідування, 5 травня підозрювана, перебуваючи у Київському слідчому ізоляторі, винайняла оселю поряд із будівлею Національного антикорупційного бюро. Відповідний факт озвучив захисник Крупи, посилаючись на договір найму нерухомого майна. Адвокат переконував суд про необхідність зміни запобіжного заходу для клієнтки – з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт. Такий вид обмеження, на думку сторони захисту, буде достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки Тетяни Крупи на цьому етапі досудового розслідування.

Разом із тим, слідчий суддя відкинув аргументи адвокатів Крупи. Феміда вважає, що наразі залишається низка ризиків, до яких може вдатися підозрювана. Серед них переховування від органів досудового розслідування або суду (суд вважає, що Тетяна Крупа у разі виходу на волю може покинути територію України поза межами пунктів пропуску завдяки широкому колу зв’язків); незаконний вплив на свідків, інших учасників кримінального провадження. Також суд наголосив, що існує ризик вчинення підозрюваною іншого кримінального правопорушення чи продовження вказаного злочину. Це випливає з того, що силовики знайшли у помешканні та на роботі Тетяни Крупи велику кількість готівки, на яку «відсутнє будь-яке розумне пояснення законності їх походження», уточнив суд.

Тому антикорупційний суд відмовив захиснику у зміні запобіжного заходу, застосованого до підозрюваної ексголови МСЕК Хмельниччини.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року адвокати Крупи вперше озвучили ідею, що підозрювана готова орендувати квартиру (для відбування домашнього арешту) поблизу будівлі Національного антикорупційного бюро, «щоб за першою вимогою прибувати на виклики детектива чи суду».

Тоді ж захисник Тарас Пошиванюк визнав: (якщо би суд і змінив запобіжний захід Крупі на цілодобовий домашній арешт – «Главком»), нині не просто підозрюваній орендувати житло поблизу НАБУ, оскільки існує значний суспільний резонанс. У відповідь головуючий суддя Дмитро Михайленко запропонував адвокату здати свою квартиру для Крупи.

«Я не живу біля НАБУ», – відповів Тарас Пошиванюк і додав, що Тетяна Крупа, у разі зміни запобіжного заходу, зможе перебувати у власній квартирі в Хмельницькому, де було виявлено купу готівки минулої осені.

Як повідомляв «Главком», 15 травня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас суму застави для підозрюваної було зменшено з 130 млн грн до 112 млн грн.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Крім цього, у квітні 2025 року після повної перевірки двох електронних декларацій Тетяни Крупи НАЗК звернулося до НАБУ, вбачаючи склад злочину за ч.2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей»).

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що відшукана правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні війна СІЗО Вищий антикорупційний суд МСЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі закриті з технічних причин
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20 лютого 2014 року РФ окупувала Крим
Україна точно не благословлятиме цю злочинну оборудку
23 квiтня, 09:09
Путін професійно маніпулює Трампом
Чому світ досі не визнав Путіна злочинцем?
6 травня, 15:25
Чого чекати від можливої зустрічі Зеленського з Путіним?
Чи є у Стамбулі шанс на мир?
14 травня, 15:45
Трати на проєкти, подібні до «Суспільного», за кордоном значно вищі, каже Юрій Макаров
Юрій Макаров: Фахова журналістика йде на другий план. Ми навіть не усвідомлюємо проблем, які матимемо
19 травня, 11:45
Станом на день 23 квітня на арсеналі продовжувалась детонація боєприпасів
Знищення одного із найбільших складів боєприпасів РФ: зʼявилися супутникові знімки
24 квiтня, 08:46
У результаті спецоперації бійці ССО також змусили двох російських військових здатися в полон
Спецпризначенці показали деталі нової операції на Курщині
27 квiтня, 18:31
Під ворожим вогнем опинився Самарівський район – окупанти поцілили у житловий будинок
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: загинула дитина, є поранені
29 квiтня, 08:21
День народження «Азова». 11 років тому Андрій Білецький заснував легендарний добровольчий підрозділ
День народження «Азова». 11 років тому Андрій Білецький заснував легендарний добровольчий підрозділ
5 травня, 10:37
«Безсмертні полки» ходили і Києвом – «скрєпа» виявилася ефективною та живучою. Так тривало до початку повномасштабного вторгнення. На знімку – 9 травня 1917 року
Український історик визнав «заслугу» Путіна перед українським народом
10 травня, 15:04

Кримінал

Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО
Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО
Миколаївщина: жінка підірвала гранату у дворі сусідів, загинула дитина
Миколаївщина: жінка підірвала гранату у дворі сусідів, загинула дитина
Як ухилянти уникають в’язниці: деталі судових рішень
Як ухилянти уникають в’язниці: деталі судових рішень
Земельні схеми під Києвом: із Німеччини екстрадовано експосадовицю Держгеокадастру
Земельні схеми під Києвом: із Німеччини екстрадовано експосадовицю Держгеокадастру
Як супермаркети ухилялися від сплати податків: викрито схему «короля обналу» Стрелковського
Як супермаркети ухилялися від сплати податків: викрито схему «короля обналу» Стрелковського
Самогубства курсантів Академії прикордонної служби: батьки б’ють на сполох
Самогубства курсантів Академії прикордонної служби: батьки б’ють на сполох

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
55K
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми
32K
Портнов тікав, але не втік
24K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
18K
СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua