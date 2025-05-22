Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО

Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року

Колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні, орендувала житло поблизу НАБУ і готова вийти із СІЗО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За даними досудового розслідування, 5 травня підозрювана, перебуваючи у Київському слідчому ізоляторі, винайняла оселю поряд із будівлею Національного антикорупційного бюро. Відповідний факт озвучив захисник Крупи, посилаючись на договір найму нерухомого майна. Адвокат переконував суд про необхідність зміни запобіжного заходу для клієнтки – з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт. Такий вид обмеження, на думку сторони захисту, буде достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки Тетяни Крупи на цьому етапі досудового розслідування.

Разом із тим, слідчий суддя відкинув аргументи адвокатів Крупи. Феміда вважає, що наразі залишається низка ризиків, до яких може вдатися підозрювана. Серед них переховування від органів досудового розслідування або суду (суд вважає, що Тетяна Крупа у разі виходу на волю може покинути територію України поза межами пунктів пропуску завдяки широкому колу зв’язків); незаконний вплив на свідків, інших учасників кримінального провадження. Також суд наголосив, що існує ризик вчинення підозрюваною іншого кримінального правопорушення чи продовження вказаного злочину. Це випливає з того, що силовики знайшли у помешканні та на роботі Тетяни Крупи велику кількість готівки, на яку «відсутнє будь-яке розумне пояснення законності їх походження», уточнив суд.

Тому антикорупційний суд відмовив захиснику у зміні запобіжного заходу, застосованого до підозрюваної ексголови МСЕК Хмельниччини.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року адвокати Крупи вперше озвучили ідею, що підозрювана готова орендувати квартиру (для відбування домашнього арешту) поблизу будівлі Національного антикорупційного бюро, «щоб за першою вимогою прибувати на виклики детектива чи суду».

Тоді ж захисник Тарас Пошиванюк визнав: (якщо би суд і змінив запобіжний захід Крупі на цілодобовий домашній арешт – «Главком»), нині не просто підозрюваній орендувати житло поблизу НАБУ, оскільки існує значний суспільний резонанс. У відповідь головуючий суддя Дмитро Михайленко запропонував адвокату здати свою квартиру для Крупи.

«Я не живу біля НАБУ», – відповів Тарас Пошиванюк і додав, що Тетяна Крупа, у разі зміни запобіжного заходу, зможе перебувати у власній квартирі в Хмельницькому, де було виявлено купу готівки минулої осені.

Як повідомляв «Главком», 15 травня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас суму застави для підозрюваної було зменшено з 130 млн грн до 112 млн грн.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Крім цього, у квітні 2025 року після повної перевірки двох електронних декларацій Тетяни Крупи НАЗК звернулося до НАБУ, вбачаючи склад злочину за ч.2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей»).

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що відшукана правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.