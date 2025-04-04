Екснардеп уник вʼязниці у справі про незаконну компенсацію за житло 

Обвинуваченому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі та звільнено від його відбування з іспитовим строком один рік

Колишній депутат, попри наявність власного житла, одержав компенсацію за користування готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ»

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у справі колишнього депутата Верховної Ради, який незаконно одержав компенсацію за житло у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Правоохоронці не уточнили про якого політика саме мова, однак з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про екснардепа Руслана Демчака.

Зазначається, що народний депутат одержав компенсацію за користування готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ» з вересня 2017 року до жовтня 2018 року включно. Слідство встановило, що насправді обвинувачений мав власне житло в передмісті столиці й фактично в цей період проживав саме там.

За умовами угоди про визнання винуватості Демчаку призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

Окрім того, суд оштрафував Демчака на 17 тис. грн і позбавив його права протягом року обіймати посади в органах державної влади.

Передумовою укладення угоди стало відшкодування обвинуваченим майже 800 тис. грн за весь період користування готельним номером коштом держави, з яких понад 225 тис. грн становили збитки у кримінальному провадженні.

Окрім того, Демчак зобов'язався до набрання вироком законної сили перерахувати на спеціальний рахунок проєкту United24 благодійну пожертву в розмірі 2 млн грн для закупівлі Міністерством охорони здоров'я броньованих авто швидкої допомоги.

Нагадаємо, колишньому українському нардепу Аркадію Корнацькому повідомили про підозру в незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за оренду житла.

До слова, екснардеп Сергій Магера отримав підозру за незаконну компенсацію за житло у розмірі 613 тис. грн.