Суд зменшив заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі

Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року

У перший рік війни ексголова МСЕК Хмельниччини разом із чоловіком переправили за межі України 38,33 млн грн готівки

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі до 13 липня. Суму застави для підозрюваної зменшено до 112 млн 36 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

У разі внесення застави на підозрювану покладаються процесуальні обов’язки:

прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;

не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;

утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» з питань, що стосуються обставин кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Крупа підозрюється у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України.

Як повідомляв «Главком», Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдалася до суттєвого зменшення розміру застави (з 230 млн грн до 130 млн грн) підозрюваній колишній голові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі, оскільки сторона обвинувачення не надала доказів ефективного досудового розслідування.

Водночас апеляція констатувала: на момент перегляду запобіжного заходу арештовано не всі активи підозрюваної та членів її сім’ї. Зокрема, під арештом вилучена готівка, 16 об’єктів нерухомості, вісім автомобілів, 33 земельні ділянки; а також 78 об’єктів нерухомості, п’ять автомобілів, корпоративні права одного товариства, банківські рахунки, які належать родині підозрюваної (матері невістки, рідній сестрі підозрюваної, рідній сестрі чоловіка).

Поза арештом, як стверджує суд, знаходиться понад 30 об’єктів нерухомості, які належать підозрюваній та членам її сім`ї. Вказане майно набуто у власність до початку листопада 2020 року – періоду, коли Тетяна Крупа стала депутаткою Хмельницької облради.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Крім цього, у квітні 2025 року після повної перевірки двох електронних декларацій Тетяни Крупи НАЗК звернулося до НАБУ, вбачаючи склад злочину за ч.2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей»).

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що відшукана правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.