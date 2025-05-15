Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд зменшив заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Суд зменшив заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року
фото: Facebook/ВАКС

У перший рік війни ексголова МСЕК Хмельниччини разом із чоловіком переправили за межі України 38,33 млн грн готівки

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі до 13 липня. Суму застави для підозрюваної зменшено до 112 млн 36 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

У разі внесення застави на підозрювану покладаються процесуальні обов’язки:

  • прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;
  • не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;
    утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Крупа підозрюється у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України.

Як повідомляв «Главком», Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдалася до суттєвого зменшення розміру застави (з 230 млн грн до 130 млн грн) підозрюваній колишній голові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі, оскільки сторона обвинувачення не надала доказів ефективного досудового розслідування.

Водночас апеляція констатувала: на момент перегляду запобіжного заходу арештовано не всі активи підозрюваної та членів її сім’ї. Зокрема, під арештом вилучена готівка, 16 об’єктів нерухомості, вісім автомобілів, 33 земельні ділянки; а також 78 об’єктів нерухомості, п’ять автомобілів, корпоративні права одного товариства, банківські рахунки, які належать родині підозрюваної (матері невістки, рідній сестрі підозрюваної, рідній сестрі чоловіка).

Поза арештом, як стверджує суд, знаходиться понад 30 об’єктів нерухомості, які належать підозрюваній та членам її сім`ї. Вказане майно набуто у власність до початку листопада 2020 року – періоду, коли Тетяна Крупа стала депутаткою Хмельницької облради.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Крім цього, у квітні 2025 року після повної перевірки двох електронних декларацій Тетяни Крупи НАЗК звернулося до НАБУ, вбачаючи склад злочину за ч.2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей»).

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що відшукана правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Вищий антикорупційний суд МСЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Дніпропетровщині СБУ викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів
Неякісні міни. Знищення «тилових схем»
30 квiтня, 15:11
Посадовець налагодив систематичне отримання грошей від підприємців за розміщення торгівельних точок в Деснянському районі Києва без оформлення належних дозвільних документів
$500 за точку. Посадовець Деснянської РДА торгував дозволами на торгівлю
17 квiтня, 13:15
На початку повномасштабної війни Павло Халімон придбав великий будинок із землею в центрі Києва
Скандальний будинок на Печерських пагорбах: у НАБУ повідомили, на якому етапі перебуває справа нардепа Халімона
22 квiтня, 14:16
Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишньої народної обраниці
Колишня нардепка піде під суд за «інвалідний бізнес» на шахтарях
28 квiтня, 12:27
До великої війни статки Вадима Єрмолаєва становили понад $200 млн
«Усі роблять вигляд, що не знають, чий це бізнес». Підсанкційний бізнесмен активно господарює у Дніпрі
29 квiтня, 19:31
Хабар для працівника оборонного заводу надійшов поштою
Хабар «Новою поштою». Працівник оборонного заводу придумав нову схему
30 квiтня, 14:18
Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
6 травня, 09:56
7 травня 2025 року працівники ДБР провели обшуки за місцем роботи та проживання посадовців
ДБР оголосило підозру директору «Нижньодністровської ГЕС» через мільйонні розтрати
9 травня, 18:12
Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року
Родина Крупи продовжує виводити активи з-під арешту. Слідство… не заперечує
9 травня, 09:09

Кримінал

Суд зменшив заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
Суд зменшив заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
Топ-менеджери Запоріжжяобленерго завдали 730 млн грн збитків державному підприємству
Топ-менеджери Запоріжжяобленерго завдали 730 млн грн збитків державному підприємству
Перевірки декларацій. У директорів двох комунальних підприємств Харкова знайдено недостовірні дані
Перевірки декларацій. У директорів двох комунальних підприємств Харкова знайдено недостовірні дані
Рівненщина: знайдено повішеною 13-річну дівчинку
Рівненщина: знайдено повішеною 13-річну дівчинку
Гладковський на волі? Адвокат спростував затримання соратника Порошенка
Гладковський на волі? Адвокат спростував затримання соратника Порошенка
Рада заборонила всиновлювати дітей колаборантам та насильникам
Рада заборонила всиновлювати дітей колаборантам та насильникам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
214K
Путін не повторив помилку Порошенка
91K
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
30K
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
28K
Путін дочекався, доки Зеленський сяде в літак, і...

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Вчора, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua