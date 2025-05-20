Суд скасував вирок екснардепу Онищенку у «газовій справі» – Transparency International

Справу знову буде розглянуто в першій інстанції

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок у «газовій справі» колишнього нардепа Олександра Онищенка та призначила новий розгляд справи в першій інстанції. Як передає «Главком», про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зокрема, апеляційна палата розглянула апеляційні скарги сторін на вирок Онищенку. За результатами: скаргу прокурора САП залишили без задоволення, а скарги сторони захисту задовольнили частково.

Як повідомляється, перед дебатами прокурорка хотіла повернутися до попередньої стадії судового розгляду – зʼясування обставин та перевірки їх доказами. Вона повідомила у заяві, що відмовляється від зміненої апеляційної скарги, які містила більше вимог. Її вимоги залишаються такими, які були в первинній скарзі, – змінити вирок в частині конфіскації коштів.

Судді відмовили у поверненні до попередньої стадії та повернули заяву прокурорки. Сторона захисту, виступаючи у судових дебатах, зазначила, що вважає вирок незаконним та необґрунтованим і тому просить скасувати його та закрити провадження.

ВАКС скасував вирок і призначив розгляд справи спочатку. В організації вказали, що рішення постановлено з окремою думкою члена суддівської колегії, а повний текст рішення буде проголошено 23 травня.

Як відомо, ​Вищий антикорупційний суд засудив колишнього народного депутата і олігарха-втікача Олександра Онищенка до 15 років позбавлення воліу справі щодо заволодіння державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Його визнали винуватим в організації «газової схеми».

Онищенку призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий.

Раніше колишнього нардепа Онищенка затримали у Німеччині. Також Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України, пославшись на негідні умови утримання в українських СІЗО.

Раніше повідомлялося, що бізнесмен і екснардеп Олександр Онищенко отримав громадянство Російської Федерації і відмовиться від українського громадянства. Більш того, він планує виступати в змаганнях за збірну Росії.