Суд виніс вирок екснардепці Кормишкіній у справі про незаконне збагачення

Феміда призначила депутатці умовний термін за угоду зі слідством

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишньої народної депутатки Ірини Кормишкіної за незаконне збагачення. Вона отримала пʼять років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Суд визнав колишню народну обраницю винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 КК України, а її чоловіка – ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Феміда призначила депутатці покарання у виді пʼяти років позбавлення волі зі штрафом 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн), а також обмежила екснардепці право обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на два роки. Її чоловіку – бізнесмену Юрій Кормишкіну – призначено покарання у виді пʼяти років позбавлення волі зі штрафом в 68 тис. грн.

Разом із тим, на підставі ст. 75 КК суд звільнив указаних осіб від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки.

Згідно з рішенням суду, Кормишкіна зобов’язується перерахувати до державного бюджету 20 млн грн, а також 2 млн грн – на потреби ЗСУ.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Як повідомляв «Главком», 25 лютого 2025 року Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної. Нагадаємо, що слідство підозрює колишню нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період.

Зокрема, ексобраниця двічі задекларувала подарунок у грошовій формі (5,3 млн грн у вересні 2021 року і 14,3 млн грн у січні 2022 року) від нині покійного батька Валерія Суріна. Як зазначало слідство, за отримані гроші Кормишкіна через юридичну особу придбала будинок поблизу Одеси, в якому проживає.

Крім цього, у вересні 2021 року Кормишкіна вказала у декларації подарунок від батька – брендовий годинник Zenith Defy Midnight вартістю 310 тис. грн.

Водночас правоохоронці вважають, що покійний батько екснардепки не мав подібних заощаджень, щоб обдаровувати доньку. У матеріалах справи наведено відомості з податкової та Пенсійного фонду, згідно з якими офіційні доходи Валерія Суріна за життя склали 1,07 млн грн.

Також слідство допитало дружину Валерія Суріна (матір Ірини Кормишкіної), яка заявила: коштів у розмірі декількох мільйонів гривень, ані у неї, ані у її чоловіка не було. Жінка додала: Ірина Кормишкіна зверталася до нині покійного батька і казала, що у своїй декларації заявить про отримання від нього годинника та коштів на загальну суму $200 тис. На що Валерій Сурін відповів категоричною відмовою.

До слова, Інна Свириба, яку Центральна виборча комісія визнала обраною народною депутаткою України від партії «Слуга народу» відмовилася від мандата. Таким чином народним депутатом став Сергій Мельнік.