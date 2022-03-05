Правоохоронець за 17 тис. грн здав окупантам розташування військових частин

Правоохоронець два місяці зливав Росії секретну інформацію

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина України, який за 17 тис. грн здав окупантам розташування військових частин Збройних сил України (ч. 1 ст. 111 КК України – державна зрада). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом останніх двох місяців діючий працівник правоохоронного органу, умисно надавав працівникам спецслужб Російської Федерації інформацію про розташування та чисельність військових частин Збройних сил України. Також він надавав їм дані про створення на території України підрозділів територіальної оборони. За це обвинувачений отримав 17 тис. грн винагороди», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Правоохоронцю обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Санкція статті 111 КК України передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився організатор луцького клубу авіалюбителів «Овал» Ілля Сметанін, який вже раніше потрапляв у поле зору спецслужб через подібну діяльність.

Крім того, 65-річного голову Південної міської територіальної громади Олександра Брюханова взяли під варту за підозрою у державній зраді.